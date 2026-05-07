Aston Villa golea a Nottingham Forest y jugará la final de la Europa League ante Friburgo

John McGinn, del Aston Villa, celebra el cuarto gol de su equipo ante Nottingham Forest

Aston Villa goleó el jueves 4-0 al Nottingham Forest para clasificar a la ‌final de la ‌Europa League, donde se medirá con el Friburgo alemán.

El equipo inglés logró una victoria global de 4-1 y quedó a un partido de ganar su primer título en 30 años. Ahora enfrentará al Friburgo en Estambul el 20 de mayo, después de que el ​equipo alemán venciera ⁠al Braga 3-1 en el partido de vuelta ‌y ganara su llave con un ⁠marcador global de 4-3.

Con un ⁠1-0 en contra de la ida, el equipo de Unai Emery salió a por todas en el Villa ⁠Park y consiguió la ventaja que merecía en ​el minuto 36, cuando Ollie Watkins ‌definió tras una brillante jugada ‌de Emiliano Buendía.

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A los 58 minutos, el argentino ⁠Buendía anotó el segundo del Villa con un penal ejecutado con sangre fría después de que Nikola Milenkovic tirara innecesariamente de la camiseta de Pau ​Torres dentro ‌del área.

El capitán John McGinn marcó dos goles casi idénticos a los 77 y 80 minutos, desatando el delirio del estadio, donde el príncipe Guillermo estuvo entre los 43.000 aficionados ⁠que vieron el partido.

El Villa fue campeón de Europa en 1982 y ganó su último título al alzarse con la Copa de la Liga en 1996. Espera que Emery, cuatro veces ganador de la Europa League, pueda ampliar su palmarés, por primera vez con un ‌club inglés.

En el otro partido del día, el Friburgo aprovechó que el Braga se quedó con 10 hombres al inicio del partido para ganar y meterse en la final.

El elenco alemán, que aspira a conquistar el primer ‌gran título de su historia, sacó ventaja de la tarjeta roja a Mario Dorgeles a los 7 minutos.

El local ‌se impuso gracias ⁠al doblete de Lukas Kübler a los 19 y 72 minutos y el ​tanto de Johan Manzambi a los 41. Pau Victor descontó para Braga a los 79.

Con información de Reuters