Según el reporte oficial, de los 272 espacios removidos, más del 70% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) puso en marcha la revisión y quita de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad apócrifos. El operativo que permitió identificar y remover lugares que tenían irregularidades o falta de actualización va en línea con la política de orden en el espacio público oficial.

“Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos. Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, señaló el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en redes sociales.

Quiénes conservan el beneficio

Según el reporte oficial, de los 272 espacios removidos, más del 70% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso, cuyos titulares no habían realizado el trámite de renovación.

El 11% se correspondía con personas fallecidas, el 9% con permisos adulterados y solo un 4% con reservas no oficiales.

La medida forma parte de una decisión más amplia que tiende al ordenamiento del espacio público como una prioridad de la gestión. La actualización busca mejorar la disponibilidad para los usuarios habilitados, fortalecer los controles y promover un uso más ordenado y accesible del estacionamiento en todas las comunas.

"Con este tipo de acciones, la Ciudad sigue impulsando el desarrollo de un entorno más justo, donde los recursos disponibles se asignen de manera eficiente y en función de las necesidades de los usuarios habilitados", sentenció el GCBA a través de un comunicado oficial.