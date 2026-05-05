Maru Botana cerró su emblemática pastelería tras 22 años: Los motivos

Maru Botana cerró su emblemática pastelería.

Maru Botana, una de las cocineras más queridas del país, sorprendió a sus seguidores con un anuncio cargado de emoción: cerrará una de sus pastelerías más icónicas después de permanecer 22 años en el barrio porteño de Belgrano. La sucursal ubicada en 11 de Septiembre 1982 dejará de funcionar.

De todas maneras, la pastelera aclaró que esto no será un cierre definitivo, ya que la marca continuará en una nueva dirección. En un video difundido a través de sus redes sociales, Botana apareció junto a parte de su equipo histórico y expresó su sentir: “Nos vamos de este local después de 22 años”. Reconoció que, aunque están tristes, también sienten alegría por esta nueva etapa: “Estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa la historia en otro lado”.

Durante más de dos décadas, esta pastelería se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos y fieles clientes que disfrutaron de sus recetas clásicas y del ambiente cálido que supo construir la chef. La noticia generó una gran repercusión, con muchos seguidores expresando nostalgia, pero también entusiasmo por lo que viene.

Dónde abrirá su nuevo local Maru Botana

Lejos de desvincularse de la zona, Maru Botana confirmó que la nueva sucursal abrirá sus puertas en Migueletes 921, invitando a todos a seguir acompañando la marca en esta transición: “Los esperamos”.

La historia de esta emblemática pastelería comenzó en 1993 con Magic Cakes, impulsada por el reconocido chef Francis Mallmann. Desde entonces, la marca creció hasta convertirse en una de las cadenas de pastelería más importantes del país, con locales distribuidos en Buenos Aires y una expansión internacional que llegó a Barcelona en 2023.

Este cambio en Belgrano marca un nuevo capítulo para Maru Botana y su equipo, que buscan renovar su propuesta sin perder la esencia que los acompañó durante más de dos décadas ofreciendo todo tipo de platos.

Actualmente, estas son las sucursales de Maru Botana:

Belgrano – 11 de Septiembre 982, CABA

Barrancas de Belgrano – 11 de Septiembre 1772, CABA

Belgrano R – Echeverría 3230/3240, CABA

Retiro – Suipacha 1371, CABA

Palermo – El Salvador 5900, CABA

Pilar – Complejo La Aldea, Pilar

La reconocida cocinera también tiene presencia internacional con su sucursal en Barcelona, España. Los clientes esperan con expectativa conocer el nuevo espacio y seguir disfrutando de sus productos favoritos en la nueva dirección.