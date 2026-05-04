El duro pronóstico de Eduardo Feinmann sobre Javier Milei en vivo: "Pierde"

El duro pronóstico de Eduardo Feinmann para el gobierno de Javier Milei.

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi hablaron largo y tendido, en su pase en A24, acerca de las nuevas pruebas que surgieron en torno al Caso Adorni: un contratista que realizó obras en la casa country del jefe de gabinete en Indio Cuá y que prestó declaración este lunes, asegurando que el funcionario le había pagado 245.000 dólares para hacer refacciones. Esto no hizo más que alimentar las dudas acerca del asidero económico del ex vocero presidencial para hacer frente a esos gastos, algo de lo que el conductor de El Noticiero se agarró para hacerle una dura advertencia a Javier Milei.

"Con 3 millones de pesos al mes, cómo hacés para...", expuso primeramente, señalando la hoja donde tenía anotadas las cifras de los arreglos en Indio Cuá. "Es un problema ya del Gobierno", opinó, para luego apuntar: "Tenés 35% de imagen positiva, Gobierno. He visto pasar a varios, de Menem para acá, todos. Cuando un gobierno pierde imagen...". Si bien reparó en que "todavía tenés 35%", aseguró: "Si llegás al 30, entrás en una dimensión desconocida".

Manuel Adorni compareciendo ante el Congreso este último miércoles.

¿Qué dijeron Pablo Rossi y Eduardo Feinmann sobre el caso Adorni?

"El Gobierno no puede, como dice un economista amigo mío, concentrarse en las piedras grandes", indicó Rossi, tras lo cual Feinmann suscribió: "Estás enredado en Adorni". "Si se hubiera apartado al funcionario, como hizo con otros...", deslizó el primero de ellos. "Para el Gobierno todo había quedado atrás con la presentación de Adorni del miércoles, que pareció el Gobierno había zafado de esta situación. Y ahora tienen este problema", acotó Feinmann.

Finalmente, Rossi sostuvo: "Si esto no estaba en los planes o previsiones del Gobierno, para defenderlo como lo defendieron, hay una torpeza política; comunicacional y estratégica. Mientras más lo defendió el Gobierno a Adorni, más costo político el presidente asumió y más complejo se hace preguntarse 'che, ¿qué pasó?'. Consulté con un importante hombre del Gobierno y me dijo 'es un desastre'".