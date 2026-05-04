Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 4 de mayo de 2026

Frío en Santa Fe.

El comienzo de mayo dejó en claro que el otoño ya no es una promesa sino una realidad en la región central. Después del descenso térmico del domingo, el lunes 4 aparece como una jornada de transición en las ciudades de Santa Fe y Rosario, con condiciones más estables y un leve ascenso de temperatura.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto en Rosario como en la capital provincial se espera un día mayormente estable, con nubosidad variable y sin lluvias. La amplitud térmica es importante, una característica típica de esta época del año.

El comportamiento del clima en estos días responde a un patrón clásico del otoño en la región pampeana: mañanas frías, tardes templadas y cambios relativamente rápidos entre jornadas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

En la ciudad del monumento de la bandera, el lunes 4 de mayo tendrá una mínima cercana a los 9 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, con tendencia a mayor estabilidad hacia la tarde.

Este repunte térmico marca un contraste directo con el domingo, cuando el frío había ganado protagonismo. Sin embargo, no implica un regreso al calor: se trata más bien de una oscilación típica del otoño, donde los días templados conviven con mañanas frías.

Pronóstico de Santa Fe.

Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy

En la capital provincial, las condiciones serán muy similares. Se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 24 grados, con cielo parcialmente nublado a algo despejado hacia la tarde.

La ausencia de precipitaciones consolida una tendencia de estabilidad que, según el pronóstico del SMN, podría extenderse durante buena parte de la semana.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima del lunes