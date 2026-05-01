Un sargento murió ahogado en un predio militar en Santa Fe

El efectivo militar fue trasladado al Hospital Cullen, pero no logró recuperarse.

Un sargento del Ejército Argentino falleció el último jueves en Santa Fe, luego de sufrir un episodio de ahogamiento en un predio militar ubicado en la ciudad de Santo Tomé. El episodio tuvo lugar ayer cerca de las 12:20 en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, señalaron fuentes policiales de la Unidad Regional I al medio local Aires de Santa Fe.

En ese lugar, el sargento Gonzalo Diego Frías, de 38 años y oriundo de Buenos Aires, recibió asistencia y fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen.

El militar ingresó en estado crítico bajo un paro cardiorrespiratorio y permaneció bajo atención médica, aunque su cuadro se agravó con el paso de las horas.

Finalmente, durante la tarde, desde la unidad de terapia intensiva del hospital confirmaron la muerte del sargento, como consecuencia de una falla multiorgánica.

Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades correspondientes, que investigan las circunstancias en que ocurrió el episodio dentro del cuartel militar.

Más tarde, el Ejército Argentino también dio a conocer la noticia y brindó condolencias por la muerte del militar. "Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento", señaló en un posteo en su cuenta de X.

Otra tragedia en Santa Fe: una niña de seis años murió en un accidente escolar

En medio del dolor por la pérdida de su hija, los papás de Luna Miqueo Cuello, la niña de seis años que murió en un accidente durante el recreo en una escuela de Rosario, decidieron donar sus órganos para que "su amor y su luz sigan presentes en otras vidas".

"Elegimos que su historia también sea una oportunidad de vida para otros", expresó Ricardo Miqueo, padre de Luna, en un extenso y conmovedor posteo en Facebook. La niña se encontraba en la Escuela N.º 117 Islas Malvinas cuando se cayó durante el recreo y se golpeó la cabeza contra un banco de cemento.

El trágico hecho ocurrió el viernes por la tarde. La pequeña asistía a primer grado y había cumplido seis el pasado 15 de marzo. Desde el establecimiento -ubicado en la calle España al 4500- explicaron que alrededor de las 14:30, Luna se había tropezado con los cordones desatados de sus zapatillas, una versión que la familia desmintió, según fuentes policiales.

La causa de muerte de la menor fue por traumatismo de cráneo y la Fiscalía General de Rosario no solicitó una autopsia. Eduardo Casín, director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, aseguró que Luna sufrió una broncoaspiración.