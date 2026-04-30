Tremendos triunfos del tenis argentino en el Mutua Madrid Open: avanzaron tres tenistas a semis

Tres argentinos dieron el golpe en el Mutua Madrid Open y avanzaron a las semifinales de dobles, que se disputarán este sábado en la Caja Mágica.

El tenis argentino continúa dando que hablar en el Mutua Madrid Open. Sin representantes en los singles, Máximo González, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, junto al francés Manuel Guinard, se metieron en la semifinal de dobles, luego de derrotar a Evan King y André Goransson y a los monegascos Valentin Vacherot y Romain Arneodo respectivamente.

La jornada del jueves tuvo grandes noticias para el tenis nacional. "Machi" González y Molteni dieron el golpe al vencer en sets corridos por 7-6 y 6-2 al estadounidense King y el sueco Goransson. La dupla argentina, que venía de dejar en el camino a Francisco Cabral y Joe Salisbury, dominó el encuentro de pincipio a fin y se metió entre las mejores cuatro parejas del torneo que se disputa en polvo de ladrillo.

Andreozzi, de 34 años, y el francés Guinard, por su parte, tuvieron que transpirar para vencer a la pareja europea por 6-4, 3-6 y 10-6 en 1h y 33 minutos de juego. Tanto el argentino como su compañero solo pudieron concretar 2 de las 13 oportunidades de quiebre que tuvieron en total en todo el partido, mientras que Vacherot y Arneodo fueron contundentes al concretar las dos chances de break con las que contaron.

Después de los dos primeros sets parejos que se definieron por detalles, Andreozzi y Guinard sacaron una ventaja considerable en el super tie-break que supieron defender hasta el final. Con buenos servicios y siendo inteligentes para atacar en la red, se llevaron un partido de los que imponen respeto en un Masters 1000.

En la próxima instancia, la dupla que se consagró campeona en el Masters de Indian Wells de Estados Unidos, enfrentará justamente a Molteni y González, por lo que habrá un argentino asegurado en la final que se disputará el sábado en La Caja Mágica.

Carlos Alcaraz sacudió al tenis: anunció que no estará en Roland Garros por lesión

La edición 2026 del Abierto de Francia tendrá la ausencia más significativa en décadas. Carlos Alcaraz, ganador en 2025, anunció que no se presentará en Roland Garros debido a una lesión de muñeca que lo obligó a parar durante semanas por el dolor que sentía. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos“, manifestó "Charli" en sus redes sociales.

El español, actual número 2 del mundo por detrás de Jannick Sinner, sufrió la lesión en el debut del ATP de Barcelona de Conde de Godó que se disputó la pasada semana. Si bien tanto él como su equipo pensaron que era apenas un dolor, la lesión fue más grave de lo imaginado y llevó al murciano a bajarse del Masters de Madrid Open, como también el de Roma y Roland Garros.

El español, ganador de 2 títulos en el Grand Slam francés, ya había alarmado al tenis sobre que su presencia en Roland Garros no estaba asegurada en el evento de los Premios Laureus. “Veremos. La siguiente prueba va a ser crucial, que digamos. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestras manos para que esa prueba salga bien. Estoy intentando estar positivo, estar animado, con paciencia, aunque estos días se están haciendo largos. No puedo dar un plazo para volver", había expresado a la prensa.

Luego de algunos días de descanso y de pruebas, los resultados no fueron los esperados y el propio Alcaraz confirmó que la lesión de muñeca continúa, a través de un mensaje en sus redes sociales: “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participaren Roma y Roland Garros a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”

Sin dudas, la baja de "Carlitos" es un duro golpe para el torneo por excelencia de polvo de ladrillo, ya que no contará con el jugador que mejor se desempeña en la actualidad. Y también el golpe se vio reflejado en Alcaraz, que reflejó su tristeza en el posteo: “Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”.

Además de no poder proteger los puntos en Roland Garros, Carlos tampoco podrá hacerlo en Roma, donde también debía defender 1.000 puntos logrados en el título del 2025. Teniendo en cuenta los tres torneos que se perderá, incluido el Mutua Madrid Open, el oriundo de Murcia podría, en total, perder hasta 3.000 puntos, lo que le permitiría a Alexander Zverev poder pasarlo en el ranking en caso de finalizar una buena gira.