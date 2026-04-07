El gran hito que el tenis argentino alcanzó en el ranking de la ATP tras más de 15 años

El tenis argentino vuelve a hacer historia con varios jugadores entre los 100 del ranking ATP.

El tenis argentino atraviesa un momento de buena competitividad, que se refleja en los números. Tras una serie de resultados destacados en el circuito, el país volvió a ubicar diez jugadores dentro del Top 100 del ranking ATP, un logro que no alcanzaba desde hace más de 15 años. Con nombres en ascenso y títulos recientes, Argentina vuelve a posicionarse entre las grandes potencias del tenis mundial.

El tenis nacional vuelve a escribir una página destacada en su historia reciente. Después de más de una década, el país logró colocar diez representantes dentro de los 100 mejores del ranking mundial, una marca que no se conseguía desde junio de 2009.

Este dato no solo refleja el presente del circuito nacional, sino también la consolidación de una nueva generación que empieza a dar resultados concretos en el más alto nivel. Además, este hito ubica a Argentina como uno de los países con mayor presencia en la elite del tenis global, solo por detrás de potencias como Estados Unidos y Francia.

Los protagonistas del salto en el ranking

El crecimiento del tenis argentino tiene nombres propios. Entre ellos, se destaca Mariano Navone, quien logró el primer título de su carrera en el ATP 250 de Bucarest y dio un salto significativo en el ranking.

Otro de los grandes protagonistas es Marco Trungelliti, que alcanzó la final del ATP de Marrakech y consiguió meterse por primera vez en el Top 100, con el agregado de convertirse en el debutante más longevo en lograrlo en varias décadas.

A ellos se suman nombres ya consolidados como Francisco Cerúndolo, principal raqueta nacional, y Tomás Etcheverry, quienes mantienen una presencia constante en el circuito.

El Top 100 con fuerte presencia argentina

La lista de argentinos dentro del Top 100 es amplia y diversa, lo que demuestra la profundidad del tenis nacional. Entre los diez representantes se encuentran:

Francisco Cerúndolo (19°)

Tomás Etcheverry (30°)

Mariano Navone (42°)

Román Burruchaga (62°)

Camilo Ugo Carabelli (63°)

Sebastián Báez (65°)

Juan Manuel Cerúndolo (71°)

Thiago Tirante (72°)

Marco Trungelliti (76°)

Francisco Comesaña (99°)

Este volumen de jugadores garantiza presencia argentina en los cuadros principales de los torneos más importantes, incluidos los Grand Slams, sin necesidad de atravesar instancias clasificatorias.

Resultados que explican el crecimiento

El salto colectivo no es casualidad. En las últimas semanas, varios tenistas argentinos lograron actuaciones destacadas que impactaron directamente en el ranking. Román Burruchaga, por ejemplo, alcanzó la final en Houston, mientras que Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli sumaron victorias clave en distintos torneos.

A esto se suma el título de Facundo Díaz Acosta en el Challenger de San Leopoldo, que, si bien aún no le permitió ingresar al Top 100, lo posiciona como una de las próximas caras del recambio generacional.

El legado de la Legión Argentina

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a la época dorada de la denominada “Legión Argentina”. En 2007, el país llegó a contar con 14 jugadores dentro del Top 100, con los siguientes jugadores: Guillermo Cañas (17°), Juan Ignacio Chela (20°), Nalbandian (25°), Agustín Calleri (29°), Juan Mónaco (32°), José Acasuso (49°), Del Potro (56°), Sergio Roitman (71°), Mariano Zabaleta (83°), Diego Hartfield (88°), Martín Vassallo Argüello (89°), Carlos Berlocq (92°), Gastón Gaudio (99°) y Juan Pablo Guzmán (100°).

Ese período marcó una era dorada que parecía difícil de repetir. Sin embargo, este nuevo logro demuestra que el tenis argentino vuelve a estar en una senda de crecimiento sostenido.

Argentina, entre las potencias del circuito

En el escenario actual, Argentina ocupa el tercer lugar entre los países con mayor cantidad de jugadores en el Top 100. Solo Estados Unidos y Francia superan esa cifra.

Por detrás aparecen otras potencias tradicionales como España, liderada por Carlos Alcaraz, e Italia, con Jannik Sinner como principal figura. Este posicionamiento reafirma el peso del tenis argentino en el circuito internacional y abre expectativas de cara al futuro.