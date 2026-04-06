Francisco Cerúndolo y Báez barrieron a dos ex top ten y dieron el golpe en Montecarlo

Báez y Cerúndolo se impusieron en Montecarlo y avanzan.

El tenis argentino continúa a paso firme en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, gracias a las notables victorias de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en los 32avos de final del singles masculino. Por un lado, "Fran", 19° actualmente en el ranking mundial de la ATP, aplastó al griego Stéfanos Tsitsipas (48°) por 7-5 y 6-4.

Por su parte, "Seba" (65°) derrotó anteriormente al suizo Stanislas Wawrinka (98°) por 7-5 y 7-5 en la misma cancha. Si bien tanto el griego como el suizo no pasan por su mejor momento, se trata de dos jugadores que han sido figuras y llegaron a estar terceros en el escalafón del circuito profesional. Por si fuese poco, "Stan" ganó tres Grand Slams y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

En tanto, en el dobles masculino cayeron Máximo "Machi" González y Andrés Molteni en los 16avos de final frente a Romain Arneodo (Polonia) y Pierre-Hugues Herbert (Francia) por 7-6 (6), 3-6 y 10-5. Por último, cabe remarcar que no hay cuadro femenino en esta edición del torneo.

¿Cuándo vuelven a jugar Francisco Cerúndolo y Báez en Montecarlo?

Báez chocará nada menos que con el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, el martes 7 de abril en un horario a definir, por los 16avos de final. En tanto, "Fran" se medirá en la misma instancia con el vencedor del choque entre Daniel Altmaier (Alemania) y Tomáš Macháč (Chequia), también el martes 7 y con el horario a definir aún por la organización del torneo.

El resto de los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Montecarlo

Singles masculino:

Juan Manuel Cerúndolo vs. Valentín Vacherot (Polonia) | Lunes 6 de abril, no antes de las 12 horas de Argentina | 32avos de final.

vs. Valentín Vacherot (Polonia) | Lunes 6 de abril, no antes de las 12 horas de Argentina | 32avos de final. Francisco Comesaña vs. Favio Cobolli (Italia) | Lunes 6 de abril, no antes de las 12.25 | 32avos de final.

vs. Favio Cobolli (Italia) | Lunes 6 de abril, no antes de las 12.25 | 32avos de final. Tomás Etcheverry vs. Grigor Dimitrov (Bulgaria) | Martes 7 de abril, en horario a definir | 32avos de final.

Dobles masculino:

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry vs. Michael Venus (Nueva Zelanda) y Yuki Bhambri (India) | Martes 7 de abril, en horario a definir | 16avos de final.

vs. Michael Venus (Nueva Zelanda) y Yuki Bhambri (India) | Martes 7 de abril, en horario a definir | 16avos de final. Horacio Zeballos y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Melo (Brasil) y Alexander Zverev (Alemania) | Martes 7 de abril, en horario a definir | Octavos de final.

y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Melo (Brasil) y Alexander Zverev (Alemania) | Martes 7 de abril, en horario a definir | Octavos de final. Guido Andreozzi y Manuel Guinard (Francia) vs. Stéfanos y Pavlos Tsitsipas (ambos de Grecia y hermanos) | Martes 7 de abril, en horario a definir | 16avos de final.

Acción argentina a pleno en el tenis, en el Masters 1000 de Montecarlo 2026.

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