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Francisco Cerúndolo y Báez barrieron a dos ex top ten y dieron el golpe en Montecarlo

Dos de los mejores jugadores del tenis argentino se impusieron con claridad y avanzan en el Masters 1000 sobre polvo de ladrillo. Sus próximos rivales y cuándo vuelven a presentarse.

06 de abril, 2026 | 12.10

El tenis argentino continúa a paso firme en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, gracias a las notables victorias de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en los 32avos de final del singles masculino. Por un lado, "Fran", 19° actualmente en el ranking mundial de la ATP, aplastó al griego Stéfanos Tsitsipas (48°) por 7-5 y 6-4.

Por su parte, "Seba" (65°) derrotó anteriormente al suizo Stanislas Wawrinka (98°) por 7-5 y 7-5 en la misma cancha. Si bien tanto el griego como el suizo no pasan por su mejor momento, se trata de dos jugadores que han sido figuras y llegaron a estar terceros en el escalafón del circuito profesional. Por si fuese poco, "Stan" ganó tres Grand Slams y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

En tanto, en el dobles masculino cayeron Máximo "Machi" González y Andrés Molteni en los 16avos de final frente a Romain Arneodo (Polonia) y Pierre-Hugues Herbert (Francia) por 7-6 (6), 3-6 y 10-5. Por último, cabe remarcar que no hay cuadro femenino en esta edición del torneo.

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¿Cuándo vuelven a jugar Francisco Cerúndolo y Báez en Montecarlo?

Báez chocará nada menos que con el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, el martes 7 de abril en un horario a definir, por los 16avos de final. En tanto, "Fran" se medirá en la misma instancia con el vencedor del choque entre Daniel Altmaier (Alemania) y Tomáš Macháč (Chequia), también el martes 7 y con el horario a definir aún por la organización del torneo.

El resto de los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Montecarlo

Singles masculino:

  • Juan Manuel Cerúndolo vs. Valentín Vacherot (Polonia) | Lunes 6 de abril, no antes de las 12 horas de Argentina | 32avos de final.
  • Francisco Comesaña vs. Favio Cobolli (Italia) | Lunes 6 de abril, no antes de las 12.25 | 32avos de final.
  • Tomás Etcheverry vs. Grigor Dimitrov (Bulgaria) | Martes 7 de abril, en horario a definir | 32avos de final.

 

Dobles masculino:

  • Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry vs. Michael Venus (Nueva Zelanda) y Yuki Bhambri (India) | Martes 7 de abril, en horario a definir | 16avos de final.
  • Horacio Zeballos y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Melo (Brasil) y Alexander Zverev (Alemania) | Martes 7 de abril, en horario a definir | Octavos de final.
  • Guido Andreozzi y Manuel Guinard (Francia) vs. Stéfanos y Pavlos Tsitsipas (ambos de Grecia y hermanos) | Martes 7 de abril, en horario a definir | 16avos de final.

Acción argentina a pleno en el tenis, en el Masters 1000 de Montecarlo 2026.

El tenis de Argentina, con 10 jugadores en el top 100 tras 17 años

  • Francisco Cerúndolo, 19°.
  • Tomás Etcheverry, 30°.
  • Mariano Navone, 42°.
  • Román Burruchaga, 62°.
  • Camilo Ugo Carabelli, 63°.
  • Sebastián Báez, 65°.
  • Juan Manuel Cerúndolo, 71°.
  • Thiago Tirante, 72°.
  • Marco Trungelliti, 76°.
  • Francisco Comesaña, 99°.
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