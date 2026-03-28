Sabalenka derrota a Gauff en la final de Miami y logra el "Sunshine Double"

Tenis: Abierto de Miami

La ​vigente campeona, Aryna Sabalenka, venció el sábado a la favorita local, Coco Gauff, por 6-2, 4-6 y ‌6-3 en la final ‌del Abierto de Miami, con lo que se unió a un selecto club al completar el codiciado "Sunshine Double".

Sabalenka, número uno del mundo y que llegó a la final sin ceder un solo set, ganó el 73% de los puntos con su primer servicio y solo se ​enfrentó a dos ⁠puntos de break en su camino hacia la ‌victoria, en una reedición de la final ⁠del Abierto de Francia de 2025, ⁠ganada por Gauff.

Sabalenka es solo la quinta mujer en ganar los títulos de Indian Wells y Miami consecutivamente, una ⁠hazaña conocida como el "Sunshine Double" dada la ubicación ​de los torneos en California y ‌Florida, respectivamente.

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Sabalenka se adelantó rápidamente ‌con un 2-0, pero Gauff, natural de la ⁠cercana Delray Beach y que disputaba su primera final en Miami, ganó su primer juego dejando en blanco a su rival y luego salvó tres puntos de quiebre ​en su ‌siguiente servicio para ponerse 3-2.

Pero Sabalenka no perdió la concentración y acabó consiguiendo un doble quiebre sobre la número cuatro del mundo antes de cerrar un primer set dominante con su ⁠servicio.

Hubo muy poca diferencia entre las dos jugadoras en la segunda manga, que se mantuvo igualada hasta que Gauff rompió el servicio de Sabalenka por única vez en el partido para forzar un tercer set.

Sabalenka rompió el servicio de Gauff para abrir el set decisivo, mantuvo su servicio en blanco en ‌dos juegos consecutivos para ponerse 5-3 arriba y luego selló la victoria con su cuarto break del partido cuando Gauff envió un revés fuera.

La bielorrusa se une a Iga Swiatek (2022), Victoria Azarenka (2016), Kim Clijsters (2005) y Steffi Graf (1994, 1996) ‌como las únicas mujeres que han completado el "Sunshine Double".

La bielorrusa también mejoró su balance a 23-1 en lo que va ‌de año, ⁠con su única derrota en la final del Abierto de Australia a manos de Elena ​Rybakina, a quien acabó venciendo en la final de Indian Wells y en las semifinales de Miami.

Con información de Reuters