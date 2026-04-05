Histórico: Mariano Navone es campeón en Bucarest y ganó el primer título ATP de su carrera

Mariano Navone, el argentino campeón del ATP de Bucarest 2026.

Mariano Navone es el campeón del ATP 250 de Bucarest 2026, donde derrotó en la final al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5. En una definición que duró casi dos horas, el bonaerense de 25 años le aportó un nuevo título al tenis argentino gracias a que se impuso con lo justo en tres sets sobre el polvo de ladrillo de la capital de Rumania.

Luego de un parcial inicial en el que "La Nave" dominó en claridad, en la segunda manga fue todo muy parejo hasta que el ibérico quebró el saque del sudamericano y se la llevó por 6-4. Ya en el tercer y definitivo set, todo estaba igualado hasta el 5-5, cuando Mariano logró el break y luego cerró el partido a su favor.

Navone es campeón de un torneo ATP de tenis por primera vez en su carrera

Si bien el bonaerense ya había conseguido nueve títulos de Challengers, esta es la estrella inicial en el alto nivel del circuito. De sus diez trofeos en total, nueve fueron sobre polvo de ladrillo. Anteriormente, había caído en las definiciones de ATP ante su compatriota Sebastián Báez en Río de Janeiro (Brasil) 2024 y frente al húngaro Márton Fucsovics en el propio Bucarest, en la misma temporada.

De esta manera, Navone subirá 18 puestos en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales a partir del lunes 6 de abril del 2026. Por lo tanto, escalará del 60° al 42° en el escalafón global. Y se prepara para una etapa fundamental de la campaña: la previa de Roland Garros y de Wimbledon, nada menos, además de Masters 1000 determinantes sobre arcilla como Roma y Montecarlo.

El camino de Navone al título en Bucarest 2026

Navone a Christopher O'Connell (Australia) por 6-4 y 7-6 (8) | 16avos de final. Navone a Elmer Møller (Dinamarca) por 6-2 y 6-1 | Octavos de final. Navone a Alex Molčan (Eslovaquia) por 3-6, 6-2 y 6-3 | Cuartos de final. Navone a Botic van de Zandschulp (Países Bajos) por 5-7, 7-6 (3) y 7-5 | Semifinal. Navone a Daniel Mérida (España) por 6-2, 4-6 y 7-5 | Final.

Mariano Navone, el argentino campeón del ATP de Bucarest 2026.

Los títulos de Navone en su carrera