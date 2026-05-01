La Sole se pronunció en el Día del Trabajador y fue contundente en su descargo: "Pan y trabajo"

Soledad Pastorutti se pronunció este 1 de Mayo.

Soledad Pastorutti aprovechó el alcance de sus redes sociales este 1 de Mayo para compartir una profunda reflexión con motivo del Día del Trabajador. Lejos de ser un saludo convencional, la artista eligió jerarquizar esta efeméride como una jornada de lucha y de defensa de los derechos conquistados a lo largo de la historia.

A través de una imagen que la muestra frente a una multitud, en pleno ejercicio de su oficio sobre el escenario, la cantante de Arequito conectó su labor profesional con el sentimiento de miles de argentinos en este día. Para musicalizar el posteo, la santafesina seleccionó Los Paisaje, una de las piezas más sensibles de su álbum Natural (2023).

La elección no fue azarosa, ya que la letra de esta canción funciona como una declaración de principios sobre la dignidad humana. Al compartir el pasaje que reza: "Sueño que haya pan y trabajo. Que a nadie falte un techo. Creo que ser feliz es nuestro derecho", Soledad logró sintetizar un deseo colectivo que trasciende lo artístico para instalarse en una dimensión social y política necesaria.

Este gesto reafirma el compromiso que la intérprete ha mantenido siempre con sus raíces y con la realidad de su público. Al mostrarse trabajando frente a la gente, la artista subrayó que la música también es un engranaje fundamental de la cultura del trabajo y un espacio desde el cual se pueden visibilizar las necesidades de la sociedad.

Soledad Pastorutti en vivo.

El emotivo momento de La Sole junto a Franco Colapinto

La reciente edición del Road Show Buenos Aires 2026 se convirtió en un escenario de encuentro entre dos mundos que despiertan pasiones masivas en Argentina. La participación de Soledad Pastorutti aportó el marco musical a la exhibición protagonizada por el piloto Franco Colapinto, logrando que la potencia de los motores conviviera con la fuerza del folklore ante una multitud que colmó el espacio público.

A lo largo de la jornada, la cantante repasó sus obras más reconocidas, imprimiendo el sello de la música nativa a un evento de proyección internacional. Por su parte, el piloto de Fórmula 1 expresó públicamente su respeto y afecto hacia la artista. Este cruce entre el deporte de élite y las raíces populares consolidó un momento de gran cercanía entre dos figuras que hoy representan el éxito local en el exterior.