Existe un templo oculto en la Ciudad de Buenos Aires que es perfecto para ir a merendar y hacer un plan cultural de fin de semana. La ciudad está llena de rincones por descubrir para ir a tomar un café y este es uno de ellos.
Se trata del Museo Santa Felicitas, ubicado en el barrio porteño de Barracas (Pinzón 1480, CABA). Además de ser un espacio cultural y de historia que expone la vida de Felicitas Guerrero de Azcuénaga, también ofrece un espacio para merendar.
Además, se pueden recorrer sus túneles de 1893. Se trata de un museo autogestionado, que se mantiene por el aporte de la entrada con un costo aproximado de $8.000.
Cómo visitar el Museo Santa Felicitas
Visitas guiadas
Se puede recorrer el Museo de los Túneles y el Templo Escondido, según señalan en el sitio web oficial.
Horario: 15, 16 y 17 horas. Sin reserva previa, por orden de llegada.
Duración: 1 hora.
Bono: a consultar. Menores de 12 años sin cargo.
Consultas a: visitasguiadas@santafelicitasmuseo.org.ar.
Cronograma
Abril: sábado 25 y domingo 26.
Mayo: sábado 30 y domingo 31.
Junio: sábado 27 y domingo 28.
Julio: sábado 25 y domingo 26.
Agosto: sábado 29 y domingo 30.
Septiembre: sábado 26 y domingo 27.
Octubre: sábado 24 y domingo 25.
Noviembre: sábado 28 y domingo 29.
Diciembre: sábado 12 y domingo 13.
Visitas con Felicitas
Historia y ficción. Recorrido por el Museo de los Túneles, dormitorio de pupilas y Templo Escondido, con guia de historia y visita de Felicitas. Con degustación de licor histórico. Felicitas Guerrero es interpretada por Natalia Miranda.
Horario: 15 y 17 horas, a partir de marzo.
Bono: a consultar.
Con reserva a: visitasguiadas@santafelicitasmuseo.org.ar.
Cronograma
Mayo: domingo 10.
Junio: domingo 14.
Julio: domingo 12.
Agosto: domingo 9.
Septiembre: domingo 13.
Octubre: domingo 11.
Noviembre: domingo 15.