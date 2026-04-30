Luego de la intimación a los rectores, la UNCA denunció "presión" política del gobierno de Milei

Luego que el Ministerio de Capital Humano intimara a los rectores de las universidades nacionales a informar "las medidas que tomaron" frente a los paros universitarios, el vicerrector de la Universidad de Catamarca (UNCA), Carlos Humberto Savio, advirtió este jueves que esta decisión representa “una presión más a las instituciones públicas universitarias” y aseguró que responde a una estrategia del Gobierno nacional para evitar cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello indicaron que “se observa con extrema preocupación la suspensión total" de la actividad académica que, según el texto, se registra en universidades de todo el país, en el marco del reclamo por más fondos y el cumplimiento de la ley, votada en el Congreso y sostenida el año pasado, que llevaron a cabo diferentes casas de estudio en las últimas semanas.

El vicerrector Savio consideró que la decisión oficial se produce en un contexto político particular, en vísperas de nuevas movilizaciones nacionales en defensa de la universidad pública. “Están buscando fundamentos y esto es una forma de chicanear a las instituciones para la no aplicabilidad de la ley”, expresó en referencia a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 12 de mayo.

Desde que asumió en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei incluyó a los salarios de trabajadores universitarios y el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior en su conglomerado de víctimas del ajuste más brutal que sufrieron los argentinos -y que sufren- en los últimos años. Ya hubo marchas federales universitarias en 2024 y 2025, con medidas de fuerza como paros o jornadas de visibilización en el medio, pero ahora la crisis llegó a un punto límite: quien visite frecuentemente una universidad pública puede dar cuenta del abandono que sufren las facultades, con trabajadores que hacen milagros con salarios de miseria y un limitado presupuesto.

Desde la conducción universitaria catamarqueña remarcaron que el verdadero problema radica en los recortes presupuestarios, el congelamiento salarial y la falta de actualización de partidas destinadas a funcionamiento, investigación, becas y tecnología. “Los que no están garantizando el sistema universitario son ellos, que no envían los fondos necesarios”, señaló Savio en declaraciones para InfoRama.

Según difundió la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los salarios docentes llevan 17 meses consecutivos de caída -con una inflación que no se desaceleró en ningún mes de los últimos 10- y los trabajadores perdieron más del 30% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el Gobierno sigue pisando las salarios: el Ejecutivo informó el lunes que habría un aumento del 1,7% para el mes de marzo, en el que la inflación fue del 3,4%.

Un reclamo conjunto: los rectores piden que se cumpla la ley

La convocatoria a la movilización se hizo de forma conjunta entre los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales del país. La semana pasada, los rectores advirtieron por la dramática situación de la educación, en un comunicado en el que remarcaron: "45,6% cayeron las transferencias a las universidades públicas desde el 2023 hasta la fecha. En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y no docentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes".

En el mismo texto, el CIN recordó la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el parlamento en 2025 y ratificada después del veto de Javier Milei. El voto del Poder Legislativo no alcanzó para que el Ejecutivo cumpliera con la implementación del texto, por lo que la Justicia intercedió para exigir su "inmediata" aplicación.. "Hemos notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de lo dispuesto en fallo, al mismo tiempo que enviamos a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una nota para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario", explicaron los rectores.

Los artículos 5 y 6, mencionados en el comunicado del CIN, establecen la convocatoria a la paritaria nacional de los docentes y no docentes, la actualización de "los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" y la "recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles". A pesar del ultimátum judicial, Milei desoyó el fallo.