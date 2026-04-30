El sincericidio del privatizador del Gobierno: "Queremos que le salga carísimo al país"

El encargado de llevar adelante las privatizaciones que promueve el Gobierno, Diego Chaher, admitió que busca la forma de que si una futura administración quiere reestatizar las empresas "le salga carísimo al país", y que conlleve "penalidades internacionales".

Así lo señaló el funcionario titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en el marco del proceso de concesión de diversas empresas públicas que Javier Milei busca llevar a cabo desde su asunción.

“Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”, reconoció Chaher en diálogo con Infobae.

En el mismo sentido, el funcionario privatizador agregó: "No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”. “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”, insistió Chaher.

Además, señaló que “el Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas", ya sean grandes y conocidas, o más pequeñas y menos visibles. Pese a ello, la lista de empresas "sujetas a privatización", según lo determinado por la Ley Bases, se limita a 8 firmas estatales.

La lista completa de las empresas alcanzadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas

La lista completa de empresas alcanzadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas es la siguiente:

Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) Aerolíneas Argentinas Correo Oficial de la República Argentina Fabricaciones Militares Talleres Navales Dársena Norte Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Radio y Televisión Argentina (RTA) Contenidos Públicos Educ.Ar Corredores Viales Ferrocarriles Argentinos Belgrano Cargas y Logística Administración de Infraestructuras Ferroviarias Desarrollo Capital Humano Ferroviario Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Administración General de Puertos Intercargo Casa de la Moneda Banco de la Nación Argentina (BNA) Empresa Argentina de Navegación Aérea Playas Ferroviarias Corporación Antiguo Puerto Madero Dioxitek Nucleoeléctrica Construcción de Vivienda para la Armada Argentina Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio Energía Argentina Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias Sociedad Operadora Ferroviaria Vehículos Espaciales Nueva Generación Polo Tecnológico Constituyentes Banco de Inversión y Comercio Exterior OPTAR Aerohandling Jetpaq ExATC Banco Hipotecario Centro de Ensayos de Alta Tecnología Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Industria Metalúrgicas Pescarmona Pellegrini S.A. Termoeléctrica Manuel Belgrano Termoeléctrica San Martín Vientos de la Patagonia Villa Unión Solar Línea Aérea del Estado Nación Servicios Nación Seguros de Vida Nación Reaseguros Nación Seguros de Retiro Nación Bursátil Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución ENARSA Patagonia ENARSA Servicios TRANSPELT BICE Fideicomisos

De este listado, las empresas "sujetas a privatización", según lo establecido por la Ley Bases, es la siguiente: