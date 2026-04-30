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Privatizaciones

El sincericidio del privatizador del Gobierno: "Queremos que le salga carísimo al país"

Diego Chaher, jefe de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, admitió que trabaja para que el proceso sea irreversible.

30 de abril, 2026 | 11.59

El encargado de llevar adelante las privatizaciones que promueve el Gobierno, Diego Chaher, admitió que busca la forma de que si una futura administración quiere reestatizar las empresas "le salga carísimo al país", y que conlleve "penalidades internacionales".

Así lo señaló el funcionario titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en el marco del proceso de concesión de diversas empresas públicas que Javier Milei busca llevar a cabo desde su asunción.

“Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”, reconoció Chaher en diálogo con Infobae.

En el mismo sentido, el funcionario privatizador agregó: "No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”. “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”, insistió Chaher.

Además, señaló que “el Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas", ya sean grandes y conocidas, o más pequeñas y menos visibles. Pese a ello, la lista de empresas "sujetas a privatización", según lo determinado por la Ley Bases, se limita a 8 firmas estatales.

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La lista completa de las empresas alcanzadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas 

La lista completa de empresas alcanzadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas es la siguiente:

  1. Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)
  2. Aerolíneas Argentinas
  3. Correo Oficial de la República Argentina
  4. Fabricaciones Militares
  5. Talleres Navales Dársena Norte
  6. Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
  7. Radio y Televisión Argentina (RTA)
  8. Contenidos Públicos
  9. Educ.Ar
  10. Corredores Viales
  11. Ferrocarriles Argentinos
  12. Belgrano Cargas y Logística
  13. Administración de Infraestructuras Ferroviarias
  14. Desarrollo Capital Humano Ferroviario
  15. Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.
  16. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
  17. Administración General de Puertos
  18. Intercargo
  19. Casa de la Moneda
  20. Banco de la Nación Argentina (BNA)
  21. Empresa Argentina de Navegación Aérea
  22. Playas Ferroviarias
  23. Corporación Antiguo Puerto Madero
  24. Dioxitek
  25. Nucleoeléctrica
  26. Construcción de Vivienda para la Armada Argentina
  27. Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
  28. Energía Argentina
  29. Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias
  30. Sociedad Operadora Ferroviaria
  31. Vehículos Espaciales Nueva Generación
  32. Polo Tecnológico Constituyentes
  33. Banco de Inversión y Comercio Exterior
  34. OPTAR
  35. Aerohandling
  36. Jetpaq
  37. ExATC
  38. Banco Hipotecario
  39. Centro de Ensayos de Alta Tecnología
  40. Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica
  41. Industria Metalúrgicas Pescarmona
  42. Pellegrini S.A.
  43. Termoeléctrica Manuel Belgrano
  44. Termoeléctrica San Martín
  45. Vientos de la Patagonia
  46. Villa Unión Solar
  47. Línea Aérea del Estado
  48. Nación Servicios
  49. Nación Seguros de Vida
  50. Nación Reaseguros
  51. Nación Seguros de Retiro
  52. Nación Bursátil
  53. Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
  54. Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
  55. ENARSA Patagonia
  56. ENARSA Servicios
  57. TRANSPELT
  58. BICE Fideicomisos

De este listado, las empresas "sujetas a privatización", según lo establecido por la Ley Bases, es la siguiente:

  • Energía Argentina S.A.
  • INTERCARGO SAU
  • Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
  • Belgrano Cargas y Logística S.A.
  • Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE)
  • Corredores Viales S.A.
  • Nucleoeléctrica Argentina S.A.
  • Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
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