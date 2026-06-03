Trump alienta las especulaciones sobre Vance y Rubio para las presidenciales de 2028

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval, con el vicepresidente, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, de pie detrás de él, en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista en un pódcast ‌emitida el miércoles ‌que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, serían "muy difíciles de derrotar" si formaran equipo para una candidatura presidencial en 2028.

Ambos son vistos como aspirantes a la nominación ​republicana de 2028, ⁠y la reciente intervención de Rubio ‌en el podio de la Casa ⁠Blanca recibió elogios de ⁠republicanos e incluso de algunos demócratas, que destacaron su desempeño fluido, que incluyó bromas y ⁠una referencia al hip-hop de la ​década de 1990 para describir ‌la posición negociadora de ‌Irán.

"Creo que JD y Marco como equipo ⁠serían muy difíciles de derrotar", dijo Trump a Miranda Devine en un pódcast emitido el miércoles. "Es interesante, algo humano, la ​ecuación humana. ‌Así que los observo juntos, se llevan de maravilla", añadió.

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Trump ha seguido alimentando las conversaciones sobre su sucesión, aunque tanto Vance como Rubio restan ⁠importancia a sus ambiciones para 2028.

Vance y Rubio se han turnado para subir al escenario en las ruedas de prensa de la Casa Blanca para defender al Gobierno de Trump frente a una amplia gama de preguntas, incluida ‌la cada vez más impopular guerra en Irán.

Nadie ha entrado formalmente en la carrera para la votación de noviembre de 2028, pero las maniobras ya han comenzado. Los aspirantes ‌demócratas ya están posicionándose para una candidatura presidencial en 2028, señal de una contienda abierta sin ‌un claro ⁠abanderado del partido en la lucha por suceder al líder republicano, ​Donald Trump.

Con información de Reuters