Revés judicial contra Milei: exigen la aplicación urgente del financiamiento universitario

El Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario que se había aprobado en el Congreso, el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial.

La resolución judicial hace lugar a la cautelar y dispone, con efectos inmediatos, que el Estado Nacional garantice la aplicación de la ley, suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que afecte su ejecución. En ese sentido, se reafirma la obligación del Gobierno de asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.

Asimismo, el fallo establece la necesidad de preservar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales, evitando la generación de perjuicios irreparables mientras se sustancia la cuestión de fondo. La decisión tiene alcance sobre el conjunto del sistema, reconociendo el carácter colectivo del derecho involucrado.

"Con dos sentencias de medidas cautelares dándole la razón a las Universidades el PEN debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado. Aun si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas ", escribió Emiliano Yacobitti, Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.

El Secretario General de FEDUBA, Pablo Perazzi, señaló: “Este fallo es claro: el Gobierno no puede incumplir una ley vigente. La Justicia le ordena garantizar el financiamiento universitario y poner fin a una política de ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras universidades”.

Por su parte, Federico Montero, profesor de la UBA y dirigente nacional de CONADU, afirmó: “La cautelar restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse. La Ley de Financiamiento Universitario es una herramienta fundamental para sostener la educación pública, la ciencia y el trabajo docente en todo el país”.

Desde FEDUBA destacaron que esta decisión judicial constituye un paso fundamental para resguardar el sistema universitario público y reafirma la obligación del Estado de garantizar su sostenimiento conforme a lo establecido por el Congreso de la Nación.