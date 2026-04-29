"Lleno de inconsistencias": la legisladora Pedrali cuestionó a Adorni luego del informe de gestión en el Congreso

En el marco de la primera presentación del Informe de Gestión 2025 por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la Cámara de Diputados de la Nación, luego del escándalo que protagonizó por enriquecimiento ilícito, la legisladora nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, cuestionó el impacto de las políticas nacionales en la región.

En diálogo con El Destape, Pedrali expresó que el informe presentado estuvo "lleno de inconsistencias" y remarcó que la realidad económica dista de los números expuestos por el Gobierno. “La verdad que es muy difícil la situación en general”, expresó sobre las dificultades cotidianas que enfrentan los ciudadanos para afrontar gastos básicos.

En cuanto a la presencia del presidente Javier Milei, que estuvo en el recinto para apoyar a Adorni, la diputada criticó: "Es la primera vez que un jefe de gabinete viene con hinchada, encabezadas por el Presidente en una claro demostración de que aprueba todo de Adorni: el manejo de su vida privada y pública".

Las pregunta al Gobierno nacional

En este sentido, Pedrali afirmó que es importante que el Gobierno nacional responda: "¿Por qué no se cumple con la ley de de discapacidad? ¿Por qué no se cumple con la ley de presupuesto educativo con la universidad". Fue así que enfatizó que se debe responder también a las preguntas que hizo en representación de la provincia como "los fondos que no llegan, a la baja del presupuesto de coparticipación a las provincias, la quita de los programas de salud y la finalización del programa a remediar".

"La verdad que se siente que el que Gobierno nacional no solamente aprieta y asfixia a las provincias, sino que también le saca programas todos los días; los de salud, que obviamente es muy peligroso porque las provincias recibieron la mitad de las vacunas", advirtió.

En esa línea, la diputada remarcó que "ninguno de los números que habló hoy el jefe de Gabinete son números que alienten a que a la gente, le cambiaron la vida para mal y hablo de toda la sociedad". Así enfatizó que "hasta el que tiene trabajo la pasa mal, sigue sin tener opciones en su vida para ver qué es lo que va a hacer al día siguiente, qué va a dejar de comprar, qué va a dejar de hacer, qué va a dejar de darle a su familia".

Finalmente, la diputada provincial denunció la falta de respuestas satisfactorias por parte del Gobierno nacional ante los reclamos financieros de La Rioja y señaló que, tras dos meses de espera, la información entregada resulta inconsistente. "No dieron nada dado nada porque La Rioja es excluida del reparto de los fondos de ATN", aseguró.

Esta situación agrava en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de las familias y una creciente desatención a las necesidades básicas de la jurisdicción. Asimismo, la legisladora cuestionó la actitud del gabinete nacional, al que calificó de estar alejado de la realidad social y más enfocado en actos políticos que en la resolución de problemas urgentes.

"La verdad que sentimos que están cada vez más alejados, que tiene una agenda política fuera de la agenda de la gente, y, bueno, eso, obviamente, no deja preocuparnos", concluyó.