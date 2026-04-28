Así sería el estadio de Almirante Brown techado, según la Inteligencia Artificial

Uno de los hitos más recientes del estadio de Almirante Brown se concretó en el 2021, cuando se inauguró el sistema de torres de iluminación artificial.

La casa del Club Almirante Brown representa uno de los centros deportivos más importantes del oeste bonaerense. Inaugurado oficialmente en 1969, el estadio ha atravesado diversas etapas de modernización para consolidarse como un recinto de nivel profesional. La Inteligencia Artificial Gemini reveló cómo sería el recinto deportivo si fuera techado.

En este marco, la IA de Google repasó su historia: "El Estadio Fragata Presidente Sarmiento abrió sus puertas de manera oficial el 14 de junio de 1969. Ubicado en la intersección de las calles José Mármol y Entre Ríos, en la localidad de San Justo, el predio fue el resultado de un esfuerzo institucional por dotar al 'Mirasol' de una identidad propia en su territorio. El partido inaugural se disputó frente a Almagro, sellando el inicio de una historia que transformaría el paisaje urbano de la zona".

En sus inicios, el estadio de Almirante Brown contaba con tribunas de madera, características de la época. Sin embargo, el crecimiento de la masa societaria y las exigencias de los torneos nacionales impulsaron un plan de obras ambicioso:

Transformación al hormigón: De forma progresiva, los antiguos tablones fueron reemplazados por gradas de cemento. La construcción de la Platea y el cierre de las cabeceras Norte y Sur permitieron alcanzar una capacidad aproximada de 25.000 espectadores .

De forma progresiva, los antiguos tablones fueron reemplazados por gradas de cemento. La construcción de la Platea y el cierre de las cabeceras Norte y Sur permitieron alcanzar una capacidad aproximada de . Sistema de iluminación: Uno de los hitos más recientes se concretó en el año 2021 , cuando se inauguró el sistema de torres de iluminación artificial. Esta obra habilitó al club para disputar encuentros nocturnos y cumplir con los estándares de transmisión televisiva vigentes.

Uno de los hitos más recientes se concretó en el año , cuando se inauguró el sistema de torres de iluminación artificial. Esta obra habilitó al club para disputar encuentros nocturnos y cumplir con los estándares de transmisión televisiva vigentes. Infraestructura complementaria: El predio incluye actualmente vestuarios remodelados, cabinas de prensa y un sistema de riego para el campo de juego, que mantiene dimensiones reglamentarias para la alta competencia.

Con estas renovaciones, el Fragata Presidente Sarmiento no solo funciona como sede de los partidos oficiales, sino como el eje central de la vida deportiva de Almirante Brown, adaptando su estructura centenaria a las necesidades del profesionalismo actual.

Así sería el estadio de Almirante Brown techado, según la Inteligencia Artificial Gemini

Esta ambiciosa propuesta transforma el Fragata Presidente Sarmiento en uno de los estadios más modernos y compactos de Argentina. Al cerrar los codos y unificar la estructura bajo una cubierta integral, el estadio adquiere una estética de "arena" europea, manteniendo la identidad aurinegra.

Descripción de la obra

La intervención se divide en tres ejes principales:

Cierre de anillo: Construcción de cuatro tribunas de esquina (codos) para conectar las populares y plateas actuales, eliminando los espacios vacíos y la vegetación interna.

Construcción de cuatro tribunas de esquina (codos) para conectar las populares y plateas actuales, eliminando los espacios vacíos y la vegetación interna. Cubierta integral: Instalación de una estructura metálica perimetral con voladizo que cubre el 100% de las gradas. El diseño incluye paneles traslúcidos para permitir el paso de luz natural al césped y paneles solares en la zona superior.

Instalación de una estructura metálica perimetral con voladizo que cubre el 100% de las gradas. El diseño incluye paneles traslúcidos para permitir el paso de luz natural al césped y paneles solares en la zona superior. Fachada "Skin": Revestimiento exterior con el nombre del club y materiales microperforados que permiten la ventilación, eliminando estructuras obsoletas y torres de iluminación externas (la luz se integra en el borde del techo).

Así sería el estadio de Almirante Brown techado, según la IA Gemini.

Presupuesto estimado

Dada la magnitud y los materiales (acero, paneles solares y hormigón armado), el costo se estima en:

Monto total: Entre USD 15 y 22 millones.

Entre USD 15 y 22 millones. Desglose: La mayor parte del presupuesto (aprox. 60%) se destinaría a la ingeniería y montaje de la cubierta metálica, mientras que el 40% restante cubriría la obra civil de los nuevos sectores y modernización de accesos.

Duración de la obra

Se estima un tiempo de ejecución de 18 a 24 meses.

Fase 1 (0-10 meses): Obra civil en codos y refuerzo de cimientos para los pilares del techo (el equipo podría seguir jugando con aforo reducido).

Obra civil en codos y refuerzo de cimientos para los pilares del techo (el equipo podría seguir jugando con aforo reducido). Fase 2 (10-18 meses): Montaje de la estructura del techo mediante grúas de gran porte.

Montaje de la estructura del techo mediante grúas de gran porte. Fase 3 (18-24 meses): Acabados, iluminación LED integrada y sistemas de energía renovable.

Así sería el estadio de Almirante Brown techado, según la IA Gemini.

Impacto en la capacidad

Al eliminar los "huecos" y unificar las tribunas, la capacidad experimentaría un salto significativo:

Capacidad actual: Aproximadamente 25,000 espectadores.

Aproximadamente 25,000 espectadores. Capacidad post-Obra: Aproximadamente 32,000 a 34,000 espectadores.

Aproximadamente 32,000 a 34,000 espectadores. Factor Confort: Aunque el número bruto aumenta, el mayor impacto es el 100% de protección climática, lo que permitiría el uso del estadio para eventos internacionales o espectáculos musicales, aumentando los ingresos del club.

Notas técnicas adicionales