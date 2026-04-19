Así sería el estadio de Independiente Rivadavia, según la Inteligencia Artificial

El Estadio Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia de Mendoza abrió sus puertas oficialmente el 5 de abril de 1925 en un encuentro frente a Peñarol de San Juan. El nombre rinde homenaje al presidente más emblemático de la institución, quien impulsó la construcción del que hoy se conoce popularmente como "La Catedral" del fútbol mendocino. Ahora, la Inteligencia artificial reveló cómo sería si fuera techado.

Desde su origen, la fisonomía del estadio de Independiente Rivadavia experimentó cambios determinantes. La transformación más profunda ocurrió a fines de la década del 60, cuando el club reemplazó los antiguos tablones de madera por las actuales estructuras de hormigón armado. Actualmente, el recinto cuenta con una capacidad aproximada para 24.000 espectadores, distribuidos en las cabeceras populares y la platea techada.

En el marco de su participación en la élite del fútbol argentino, la dirigencia ejecutó un plan de obras integrales para cumplir con los estándares de la Liga Profesional. Según los datos oficiales del club, las remodelaciones incluyeron:

Campo de juego: El personal técnico realizó el resembrado total con césped de invierno y verano, instalando además un sistema de riego automatizado de última generación.

El personal técnico realizó el resembrado total con césped de invierno y verano, instalando además un sistema de riego automatizado de última generación. Iluminación: La empresa a cargo montó nuevas torres con tecnología LED, optimizando la visibilidad para las transmisiones televisivas en alta definición.

La empresa a cargo montó nuevas torres con tecnología LED, optimizando la visibilidad para las transmisiones televisivas en alta definición. Vestuarios y prensa: El club refuncionalizó los sectores de camarines, la zona mixta y las cabinas de transmisión para periodistas.

Estas actualizaciones técnicas permiten que el Bautista Gargantini mantenga su mística histórica mientras ofrece una infraestructura profesional de primer nivel en la provincia de Mendoza.

Así sería el estadio de Independiente Rivadavia, según la IA

Una remodelación de esta magnitud transformaría al Bautista Gargantini en uno de los estadios más modernos y vanguardistas de Argentina. Basándome en la imagen generada, aquí tienes una descripción técnica y comercial de lo que implicaría este proyecto:

Descripción de la obra: "Nuevo Gargantini"

La obra se centra en una piel arquitectónica integral que unifica las cuatro tribunas.

Cubierta metálica: Se proyecta un techo perimetral de paneles de aluminio y policarbonato translúcido, diseñado para proteger al 100% de los espectadores sin afectar el crecimiento del césped natural gracias al flujo de luz en el anillo central.

Se proyecta un techo perimetral de paneles de aluminio y policarbonato translúcido, diseñado para proteger al 100% de los espectadores sin afectar el crecimiento del césped natural gracias al flujo de luz en el anillo central. Fachada comercial: El exterior deja de ser cemento desnudo para convertirse en una fachada de vidrio y paneles microperforados. Se integran locales comerciales a nivel de calle (tiendas oficiales, cafés) para que el estadio tenga vida los 365 días del año.

El exterior deja de ser cemento desnudo para convertirse en una fachada de vidrio y paneles microperforados. Se integran locales comerciales a nivel de calle (tiendas oficiales, cafés) para que el estadio tenga vida los 365 días del año. Iluminación LED integrada: Se eliminan las torres antiguas. El nuevo sistema de iluminación profesional (estándar CONMEBOL/FIFA) se instala directamente en la estructura del techo, eliminando sombras en el campo y la contaminación visual de las torres externas.

Así sería el estadio de Independiente Rivadavia, según la Inteligencia Artificial Gemini.

Presupuesto estimado

Proyectar costos en Argentina es complejo, pero tomando como referencia remodelaciones similares en la región (como el Estadio UNO de La Plata o el Madre de Ciudades), la inversión necesaria oscilaría entre:USD 15.000.000 y USD 25.000.000. Este rango depende de si el techo incluye tecnología retráctil en algún sector y de la calidad de los acabados de los nuevos palcos y zonas VIP.

Duración de la obra

Para un proyecto de esta envergadura sin perder la localía de forma permanente, se estima un plazo de:

Fase 1 (Cimentación y estructura exterior): 6 a 8 meses.

6 a 8 meses. Fase 2 (Montaje del techo por sectores): 10 a 12 meses.

10 a 12 meses. Total: Entre 18 y 24 meses para una finalización completa de fachadas e interiores.

Impacto en la capacidad

Curiosamente, un estadio techado no siempre significa "más gente", pero sí "mejor calidad":