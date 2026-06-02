Cuánto cuesta tramitar cada visa para viajar a Estados Unidos en junio 2026

Viajar a Estados Unidos en 2026 implica tener en cuenta los costos actualizados de las distintas categorías de visas. A partir de mayo de este año, el gobierno estadounidense aplicó nuevas tarifas para varios permisos de no inmigrante, incluyendo las visas de turismo, negocios, estudio y trabajo.

Los valores varían según el tipo de trámite y la finalidad del viaje, por lo que es importante conocer cuánto cuesta cada documento antes de iniciar la solicitud.

¿Cuánto cuesta la visa de turista para Estados Unidos en junio de 2026?

La visa B1/B2, utilizada para turismo, visitas familiares, tratamientos médicos o viajes de negocios temporales, tiene un costo consular de 185 dólares por solicitante. El importe corresponde a la tarifa de procesamiento de la solicitud y debe abonarse antes de programar la entrevista en la embajada o consulado.

Además de la visa de turismo, otras categorías de no inmigrante tienen los siguientes costos:

Visas de trabajo basadas en peticiones (H, L, O, P, Q y R): US$ 205.

Visas para comerciantes e inversionistas (categorías E): US$ 315.

Tarjeta de cruce fronterizo para mayores de 15 años: US$ 185.

Tarjeta de cruce fronterizo para menores de 15 años: US$ 15.

Las autoridades estadounidenses también evalúan la implementación de una tarifa adicional denominada "Visa Integrity Fee", que podría sumarse a varias categorías de visas de no inmigrante. Sin embargo, los detalles operativos y su aplicación definitiva continúan siendo precisados por los organismos correspondientes.

¿Cuánto cuestan las visas de inmigrante en 2026?

Las visas de inmigrante permiten residir de manera permanente en Estados Unidos y tienen costos diferenciados según el tipo de gestión requerida.

Entre las tarifas vigentes se encuentran:

Solicitud de familiar directo (formulario I-130): US$675.

Procesos de adopción internacional (formularios I-600 e I-800): US$775.

Solicitudes de familiares inmediatos y preferencias familiares: US$325.

Solicitudes basadas en empleo (I-140 o I-526): US$345.

Otras solicitudes de visa de inmigrante: US$205.

Visa para viajar a Estados Unidos: métodos y detalles del pago

Conforme a la información oficial publicada en el sitio de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, si se abona con una tarjeta emitida por una entidad bancaria local, se deberá tener en cuenta que, en la actualidad, existen dos impuestos diferentes por parte del Gobierno nacional. "Estos impuestos afectan toda transacción internacional efectuada desde Argentina con una tarjeta de crédito emitida en Argentina", señaló la misión diplomática.

Al momento, la legislación impositiva de Argentina prevé un cargo impositivo de aproximadamente 75%. Para aquellos aplicantes que abonen con una tarjeta emitida en el país, este porcentaje se suma al arancel de renovación de pasaporte.

Los impuestos mencionados no rigen en caso de abonar con una tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria en Estados Unidos.