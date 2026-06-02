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Trump modifica los aranceles de EEUU a las importaciones de acero, aluminio y cobre

02 de junio, 2026 | 03.53

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes ‌un decreto que ‌modifica sus aranceles de seguridad nacional de la Sección 232 sobre algunas importaciones de aluminio, acero y cobre, dijo la Casa Blanca.

• La proclamación reduce del 25% anterior al 15% los aranceles ​sobre algunos ⁠productos derivados del acero y el ‌aluminio, incluidos ciertos tipos de ⁠maquinaria agrícola y equipos ⁠residenciales de calefacción, aire acondicionado y ventilación.

• También somete equipos industriales móviles, como topadoras ⁠y montacargas, a un arancel del ​15% "cuando sean importados desde ‌países con acuerdos comerciales ‌que tengan derecho a ese trato", dijo ⁠la Casa Blanca en un comunicado.

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• El decreto también permite que empresas extranjeras puedan acogerse a un arancel ​del ‌10% si "sus bienes de equipo incluyen al menos un 85% de acero o aluminio estadounidense fundido y vertido, o fundido y moldeado, en ⁠peso".

• El decreto añade dos nuevas categorías de productos importados derivados del acero y el aluminio que estarán sujetas a aranceles del 25%: estanterías de acero y planchas litográficas de aluminio.

• Los ajustes entrarán ‌en vigor para los bienes importados o retirados de depósitos aduaneros después de las 12:01 hora de Washington DC (0401 GMT) del 8 de junio.

• Los cambios seguirán ‌vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 "para impulsar inversiones a corto plazo que reconstruyan ‌la base ⁠industrial de la nación", dijo la Casa Blanca.

Con información de Reuters

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