Trump modifica los aranceles de EEUU a las importaciones de acero, aluminio y cobre

FOTO DE ARCHIVO. Rollos de acero procedentes de China tras ser descargados en el puerto de Valparaíso, Chile

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes ‌un decreto que ‌modifica sus aranceles de seguridad nacional de la Sección 232 sobre algunas importaciones de aluminio, acero y cobre, dijo la Casa Blanca.

• La proclamación reduce del 25% anterior al 15% los aranceles ​sobre algunos ⁠productos derivados del acero y el ‌aluminio, incluidos ciertos tipos de ⁠maquinaria agrícola y equipos ⁠residenciales de calefacción, aire acondicionado y ventilación.

• También somete equipos industriales móviles, como topadoras ⁠y montacargas, a un arancel del ​15% "cuando sean importados desde ‌países con acuerdos comerciales ‌que tengan derecho a ese trato", dijo ⁠la Casa Blanca en un comunicado.

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• El decreto también permite que empresas extranjeras puedan acogerse a un arancel ​del ‌10% si "sus bienes de equipo incluyen al menos un 85% de acero o aluminio estadounidense fundido y vertido, o fundido y moldeado, en ⁠peso".

• El decreto añade dos nuevas categorías de productos importados derivados del acero y el aluminio que estarán sujetas a aranceles del 25%: estanterías de acero y planchas litográficas de aluminio.

• Los ajustes entrarán ‌en vigor para los bienes importados o retirados de depósitos aduaneros después de las 12:01 hora de Washington DC (0401 GMT) del 8 de junio.

• Los cambios seguirán ‌vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 "para impulsar inversiones a corto plazo que reconstruyan ‌la base ⁠industrial de la nación", dijo la Casa Blanca.

Con información de Reuters