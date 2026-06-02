Nvidia puede satisfacer el fuerte crecimiento de la IA a pesar de las limitaciones, según su CEO

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se reúne con la prensa en el marco de la feria tecnológica anual Computex de Taiwán, en Taipéi, Taiwán

Por Wen-Yee Lee y ​Max A. Cherney

TAIPÉI, 2 jun (Reuters) - El director ejecutivo de Nvidia , Jensen Huang, dijo el martes que la empresa cuenta con existencias ‌suficientes para hacer frente al ‌fuerte crecimiento de las unidades centrales de procesamiento (CPU) y las unidades de procesamiento gráfico (GPU) en plena expansión del sector de la inteligencia artificial.

La empresa, considerada un barómetro de la salud del mercado de la IA, ya que sus semiconductores se utilizan en prácticamente todos los grandes centros de datos del mundo, reconoció, sin embargo, que las limitaciones de ​suministro siguen siendo motivo ⁠de preocupación.

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"Hemos asegurado el suministro para un crecimiento muy sólido de ‌todos esos sistemas", dijo Huang en una rueda de ⁠prensa de Nvidia durante la semana de ⁠Computex en Taipéi.

"Tenemos suministro para un crecimiento muy, muy sólido, pero seguimos teniendo limitaciones de suministro".

Huang hizo estas declaraciones un día después de que ⁠la empresa de chips, valorada en 5 billones de dólares, ​presentara un nuevo chip que lleva las capacidades ‌de IA directamente a los computadores personales.

El ‌nuevo chip de Nvidia, que se lanzará en el otoño ⁠boreal, la enfrentaría a empresas como Advanced Micro Devices , Intel y Apple .

Huang dijo que el chip RTX Spark para PC forma parte de los esfuerzos de Nvidia junto con Microsoft para "reinventar el PC" de cara a la ​era de ‌la IA.

Nacido en la ciudad de Tainan, al sur de Taiwán, el director ejecutivo de Nvidia anunció la semana pasada planes para invertir alrededor de 150.000 millones de dólares al año en Taiwán, describiéndola como el epicentro de la revolución ⁠de la IA.

En la rueda de prensa del martes, Huang dijo que Taiwán es un socio estratégico para EEUU porque la isla está invirtiendo en la industria manufacturera estadounidense. La empresa tiene previsto seguir invirtiendo en Taiwán y hacer que la cadena de suministro sea lo más resistente posible.

"Somos el mayor comprador de cualquier empresa en la actualidad para el ecosistema de Taiwán", dijo.

La ‌demanda de chips de IA de Nvidia, o GPU, ha generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos y ha contribuido a convertir a la empresa en la más valiosa del mundo.

Huang dijo que las CPU para centros de datos Vera de la empresa serían incluso más ‌populares que sus GPU debido al papel crucial que desempeñan las CPU en el procesamiento de información.

Vera compite con los chips para centros de datos fabricados ‌por AMD e ⁠Intel.

"Esta (CPU Vera) va a ser nuestro nuevo gran motor de crecimiento", dijo Huang durante una presentación celebrada el lunes ​en la que se describieron los últimos productos de IA de Nvidia.

Con información de Reuters