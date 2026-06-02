Marcelo Bonelli expuso en vivo a Javier Milei.

Marcelo Bonelli fue invitado este lunes 1° de junio a Cierre de Mercado, programa de Ahora Play, un canal de streaming especializado en Economía. Allí, el reconocido periodista de TN habló sobre diferentes temas vinculados a esa ciencia y cómo ve actualmente esa arista del Gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, se mostró sumamente crítico a la situación que vive el país, sobre todo teniendo en cuenta que los esfuerzos del Ejecutivo están destinados a "ordenar la Macro" pero que, observa él, la misma está "atada con alambre" y que pende de algunos hilos.

Marcelo Bonelli, reconocido periodista de TN.

¿Qué dijo Marcelo Bonelli sobre el Gobierno de Javier Milei?

"Muchas veces repetimos 'el equilibrio macroeconómico', la pregunta que yo te hago es: ¿Está equilibrada macroeconómicamente la Argentina?", expresó primeramente el trabajador de prensa, sembrando la duda que fungió como disparador de sus demás conclusiones.

"¿Cuáles son los precios macroeconómicos de la economía? El salario, la tasa de interés, el tipo de cambio y tarifas", ennumeró, para luego señalar: "Tenemos tasa de interés en dólar por las nubes, hasta hace poco en pesos por las nubes; tenemos tarifas altísimas; tenemos tipo de cambio pisado y salario pisados". Con relación a eso, sostuvo: "No veo mucho equilibrio en ese tipo de cosas. Si llamamos equilibrio macroeconómico el tema del superávit fiscal, sí, tenemos, pero el superávit fiscal hay que reconocer que está atado con alambre".

Tomando este concepto, profundizó: "Ha tenido el Gobierno la virtud de ponerle un alambre que ha resistido, eso sí. Pero si se blanquearan ciertos gastos reprimidos del Estado, en jubilaciones; obra pública y sacando la transferencia a provincias, ese equilibrio fiscal no estaría".