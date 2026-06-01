EEUU propone un nuevo plan para aliviar las tensiones entre Israel y Líbano

FOTO DE ARCHIVO. Personas retiran los escombros en el lugar de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano

El ​secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló con el presidente libanés, Joseph Aoun, ‌y con el primer ‌ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tratar las negociaciones diplomáticas entre Israel y Líbano, y ha propuesto un plan que permita una "desescalada gradual", según informó el domingo un funcionario estadounidense.

Estados Unidos ha propuesto que, como primer paso, ​el grupo miliciano ⁠Hezbolá, respaldado por Irán, detuviera todos los ‌ataques contra Israel y, a cambio, ⁠Israel se abstuviera de ⁠una escalada en Beirut, dijo el funcionario.

"Esto crearía un margen para una desescalada gradual y un ⁠cese efectivo de las hostilidades", según el ​funcionario.

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Añadió que Aoun intentó impulsar ‌la propuesta y alcanzar ‌un acuerdo. Sin embargo, el presidente del ⁠Parlamento libanés, Nabih Berri, quien afirmó "garantizar" el compromiso de Hezbolá con un alto el fuego, hizo recaer en Israel la responsabilidad de ​dejar ‌de "disparar primero".

Netanyahu había declarado el domingo que ordenó a las tropas israelíes que avanzaran más hacia el interior de Líbano en su batalla contra Hezbolá, a ⁠pesar del alto el fuego anunciado hace más de seis semanas.

En la última ofensiva, las tropas israelíes se hicieron con el castillo de Beaufort, de 900 años de antigüedad, y una cresta estratégica en el sur de Líbano, según informó ‌el ejército el domingo, un día después de uno de los días de mayor intensidad de los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel desde el alto el fuego de ‌abril, lo que provocó el cierre de colegios y la imposición de restricciones.

El funcionario estadounidense dijo que ‌Estados Unidos ⁠no preveía que Israel tuviera que soportar ataques continuos de Hezbolá sobre ​su población civil.

Con información de Reuters