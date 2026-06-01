Macron dice que la Armada francesa abordó un petrolero vinculado a Rusia

Un miembro de la Marina francesa observa un petrolero, sujeto a sanciones internacionales y procedente de Rusia, navegando en el océano Atlántico

​La Armada francesa abordó el domingo el petrolero Tagor, que estaba sujeto a ‌sanciones internacionales y ‌navegaba desde Rusia, según escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

"Esta operación tuvo lugar en el océano Atlántico, en alta mar, con el apoyo de varios socios, entre ellos Reino ​Unido, en estricto ⁠cumplimiento del derecho del mar", dijo.

"Es ‌inaceptable que los buques eludan las ⁠sanciones internacionales, violen el ⁠derecho del mar y financien la guerra que Rusia lleva librando contra Ucrania desde hace ⁠más de cuatro años", añadió.

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La Prefectura ​Marítima del Atlántico dijo el ‌lunes en un comunicado ‌separado que la Armada francesa había intervenido ⁠en un petrolero a más de 400 millas náuticas (740 kilómetros) al oeste de la punta de Bretaña, procedente de Múrmansk, ​Rusia.

"Esta ‌operación tenía como objetivo comprobar la nacionalidad de un buque sospechoso de enarbolar pabellón falso. Tras el abordaje del equipo de inspección, el examen ⁠de los documentos confirmó las sospechas sobre la irregularidad del pabellón enarbolado. De conformidad con el derecho internacional y a petición del fiscal, el buque fue desviado", añadió.

La prefectura no reveló el nombre del buque.

Tanto Francia como Reino ‌Unido se han comprometido a obstaculizar el paso por sus aguas de los buques vinculados a la "flota fantasma" rusa sancionada. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en marzo ‌que había concedido permiso al ejército británico para abordar los buques pertenecientes a la "flota fantasma".

Sin embargo, ‌los datos ⁠de tráfico marítimo muestran que decenas de buques sancionados vinculados a ​Rusia siguen atravesando aguas británicas.

Con información de Reuters