Patricia Bullrich desmintió totalmente las especulaciones de Marcelo Bonelli a través de un meme.

Durante una transmisión de Radio Mitre, el periodista Marcelo Bonelli reveló detalles inéditos sobre la supuesta candidatura política de la senadora nacional Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El periodista lo afirmó al aire y analizó las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. Asimismo, reveló que Patricia aún no hará pública la noticia durante un análisis de los movimientos de las principales figuras del oficialismo y sus aliados: “Van a esperar a noviembre, la elección de medio término de Estados Unidos. Muchos dicen que si gana Trump, Javier Milei reelige y, si Trump no gana, a Milei se le súper complica”. Luego agregó: “Lo vende al Gobierno con problemas. Ella tiene un caudal electoral. ¿Para qué lo va a rifar?”.

Asimismo sostuvo que dentro del espacio oficialista “están todos en pleno coqueteo y marcan sus diferencias”, dando a entender que el escenario político podría fragmentarse en los próximos meses. En este contexto, Patricia Bullrich desmintió totalmente la información al citar la publicación en la plataforma X y acompañarla con un meme que expresa: “No está cool compartir fake news”.

La interna de Patricia Bullrich y Javier Milei parece no tener fin

El escándalo por la declaración jurada y el caso de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito que investiga si su patrimonio, propiedades y diversos viajes costosos se condicen con sus ingresos declarados como funcionario público expuso una interna aún más picante dentro del mundo de La Libertad Avanza. La Senadora Nacional Bullrich exigió públicamente en televisión que el vocero presidencial, Manuel Adorni, presentará su declaración jurada de bienes. Con esto, desató la furia de varios funcionarios del gobierno oficialista, especialmente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien decidió excluir a Bullrich de las reuniones de gabinete.