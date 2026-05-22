La asesora de imagen Rosemary Maturana confirmó que es la voz de Javier Milei la que aparece en los audios, que se viralizaron en las últimas horas y en los que se la escucha manteniendo una conversación con una voz atribuida al Presidente

“Este es un carpetazo que le están dando a él. No hay nada de malo en los audios. Era una conversación de confidentes. Yo siempre lo respeté un montón. Ahora, si ellos quieren transformarlo en otra cosa, ya es una maldad”, afirmó Maturana en declaraciones al sitio Farandula Show.

Según sostuvo la asesora de imagen, ella tiene “cuatro años de charlas con él". "Están recortando pedacitos, me están echando la culpa a mí. No hay teléfono que quepa cuatro años de charlas", señaló.

Y sumó: "La verdad es que me trajo muchos recuerdos buenos. Les quiero decir algo, primicia: Javier era una persona supertierna, respetuosa. Yo estoy escuchando ahora que están haciendo recortes con él muy agresivo y no es verdad eso. Nada que ver. Por algo le estoy haciendo una canción que es de alegría”,

Los audios de Milei llegaron a Tribunales: denunciaron al Presidente

El comunicador y ex precandidato presidencial Santiago Cúneo denunció este jueves a Milei por haber puesto en peligro su propia seguridad al haber dado información sensible a terceros, según pudo saber El Destape. A partir de la filtración de presuntos chats en los que se escucha a Milei hablar con una mujer, Cúneo pidió que la Justicia la cite a declarar y a su ex pareja Amalia "Yuyito" González, dado que la ex novia del Presidente, sostienen los presuntos audios, habría accedido a su teléfono personal y conocido detalles de la "intimidad" y "seguridad" de Milei.

Con esta denuncia, Cúneo argumenta que la filtración de presuntos chats del Presidente no es divulgación de información privada porque ofrece datos concretos sobre sus movimientos y ubicación. El escrito fue presentado ante la Cámara Federal porteña. El comunicador sostiene que en esas presuntas conversaciones el Presidente "revela secretos políticos y militares".