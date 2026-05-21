Los audios de Milei llegaron a Tribunales: denunciaron al Presidente

El comunicador y ex precandidato presidencial Santiago Cúneo denunció este jueves al presidente Javier Milei por haber haber puesto en peligro su propia seguridad al haber dado información sensible a terceros, según pudo saber El Destape. A partir de la filtración de presuntos chats en los que se escucha a Milei hablar con una mujer, Cúneo pidió que la Justicia la cite a declarar y a su ex pareja Amalia "Yuyito" González, dado que la ex novia del Presidente, sostienen los presuntos audios, habría accedido a su teléfono personal y conocido detalles de la "intimidad" y "seguridad" de Milei.

Con esta denuncia, Cúneo argumenta que la filtración de presuntos chats del Presidente no es divulgación de información privada porque ofrece datos concretos sobre sus movimientos y ubicación. El escrito fue presentado ante la Cámara Federal porteña. El comunicador sostiene que en esas presuntas conversaciones el Presidente "revela secretos políticos y militares".

Otra filtración más

Esta no es la primera vez que una presunta filtración de audios salpica al Gobierno. Algo similar pasó con los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, que terminaron con una causa aun no resuelta pero por la que ya fueron procesados 19 personas.

La causa ANDIS explotó en agosto del año pasado y ahora el fiscal Franco Picardi aceptó un pedido del juez Ariel Lijo para que la Gendarmería determine la veracidad de los audios filtrados.

El fiscal también pidió que se convoque como perito de parte a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal y que se cite al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) e íntimo amigo de Javier Milei para que aporte “material indubitado” que permita la realización del trabajo. El gobierno y el propio Spagnuolo apuestan a este peritaje para derribar la causa.