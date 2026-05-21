Cerró una histórica fábrica argentina de zapatillas en medio de la crisis de Milei: pasará a importar todo desde Brasil

La crisis del sector manufacturero sumó una nueva víctima en el interior del país. El Grupo Dabra, gigante comercial propietario de las principales cadenas de tiendas deportivas del país (como Dexter y Netshoes), decidió paralizar por completo las actividades operativas de su planta en Valle Viejo, Catamarca. La fábrica se dedicaba prioritariamente al ensamblado y confección de los botines de Lotto, una marca emblemática del fútbol argentino durante los años 90 y 2000.

La decisión, de efectos inmediatos, significa que la compañía dejará de producir en la Argentina y pasará a abastecer el mercado interno mediante importaciones directas desde Brasil. Los trabajadores, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), quedaron en la calle.

Los motivos: caída del consumo y falta de competitividad

Fuentes del sector consultadas por este medio indicaron que el cierre responde a un contexto económico complejo, marcado por la persistente caída del consumo interno y los altos costos de producción local. La apertura comercial impulsada por el gobierno nacional y la pérdida de competitividad de las instalaciones frente al calzado brasileño aceleraron el fin de la producción. La fábrica catamarqueña no pudo sostener los costos frente a los productos importados.

El cierre representa un duro golpe económico y social para la región norteña. La medida patronal dejó a la totalidad de los operarios sin empleo, afectando directamente a decenas de familias catamarqueñas. El impacto se siente con fuerza en una localidad pequeña donde las opciones de inserción en el empleo privado formal y calificado son severamente limitadas.

Tras el anuncio formal del cese de operaciones, se desató un intenso conflicto laboral en torno al pago de las indemnizaciones. Los operarios despedidos y los representantes de UTICRA denunciaron graves irregularidades en las liquidaciones finales. La tensión social derivó en protestas callejeras y el inicio de una compleja negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia.

Un clásico del fútbol que se despide de la producción nacional

Lotto, una marca que supo ser un clásico del fútbol argentino (vistió a grandes equipos y jugadores), dejará de fabricarse en el país. El cierre de la planta de Catamarca se suma a una larga lista de empresas históricas que decidieron paralizar su producción local para importar desde países de la región o desde Asia.