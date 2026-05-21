El Fondo Monetario Internacional confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a US$1.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la decisión.

Según la información del organismo de crédito internacional, "el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de legislación clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a un aumento de las reservas y a una mayor capacidad de Argentina para gestionar crisis".

En ese sentido, el Fondo elogió al Gobierno al afirmar que "a pesar de un contexto global y nacional más complejo, el Directorio Ejecutivo evaluó que la implementación del programa se ha mantenido sólida, reflejando políticas prudentes y ajustes al marco normativo".

"La decisión del Consejo libera aproximadamente US$1.000 millones (800 millones de DEG), en el marco del acuerdo EFF de Argentina de US$20.000 millones (15.267 millones de DEG) aprobado el 11 de abril de 2025 (479 por ciento de la cuota)", confirmó el FMI en el comunicado que emitió por la aprobación final del acuerdo.

El organismo de crédito reconoció que "no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre", lo que indica que la aprobación de esta segunda revisión del acuerdo requirió un waiver (o perdón por el incumplimiento de alguna de las metas).

Sin embargo, el FMI subrayó que "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN (reservas internacionales netas) y reducir aún más los diferenciales soberanos".

Por su parte, la directoria Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, declaró que "las autoridades argentinas han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado".

Georgieva añadió que "la creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo".

Las advertencias del FMI al gobierno de Milei

Más allá del elogio general y de la aprobación final del acuerdo, el Directorio también advirtió al Gobierno sobre la necesidad de fortalecer o modificar algunos aspectos de su gestión.

"Los directores observaron que el desempeño del programa fue desigual hasta finales de 2025, con retrasos en el área crítica de la reconstrucción de las reservas externas", alertó el comunicado del FMI.

También recordó que "dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar con decisión un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales".

Además, los directores "pidieron una implementación sostenida, combinada con una flexibilidad cambiaria continua, para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis", y "alentaron a las autoridades a acelerar las compras de reservas y cumplir con su ambición de superar la meta de acumulación de reservas netas de inversión de este año".

El Directorio, al mismo tiempo, destacó "la necesidad de que el marco monetario continúe evolucionando para seguir apoyando la desinflación y una mayor flexibilidad del tipo de cambio".