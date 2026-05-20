"No quiere quedar pegado": Barili se distancia de Cristina Pérez y el motivo es contundente

Rodolfo Barili y Cristina Pérez están peleados.

Lo que durante años fue una de las duplas más sólidas de la televisión argentina hoy parece haber quedado en el pasado. La relación entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez atraviesa su momento más frío, y los últimos movimientos en público no hicieron más que confirmarlo.

Barili y Cristina Pérez se evitaron en los Martín Fierro

Todo quedó expuesto en la reciente gala de los Premios Martín Fierro, donde ambos coincidieron pero evitaron cualquier tipo de contacto. Ni saludo, ni foto, ni gesto cómplice: una postal impensada para quienes supieron liderar el noticiero durante más de una década.

La verdad detrás de la pelea de Barili y Cristina Pérez.

El dato no pasó desapercibido y fue Marina Calabró quien se encargó de ponerle palabras a lo que muchos sospechaban. En su columna en Lape Club Social, reveló detalles que dejaron en evidencia la tensión.

¿Qué pasó entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez?

“No solamente no compartieron mesa sino que se evitaban, ni se miraban”, aseguró, describiendo un clima completamente distante entre ambos. Una escena que contrastó fuerte con la química que supieron mostrar al aire.

Pero lo más picante llegó después, cuando explicó cuál sería el verdadero motivo detrás de este alejamiento. “Barili no quiere quedar pegado a la posición política de Cristina”, lanzó, apuntando directamente a su vínculo con Luis Petri.

Según esta versión, el conductor estaría buscando despegar su imagen profesional de cualquier lectura política. Una decisión que no tomó la periodista cuando se mostró abiertamente a favor del gobierno de Javier Milei.

Además, Marina Calabró sumó un dato que complejiza aún más la historia. Aseguró que la relación de Barili con Lara Piro también habría influido en la distancia.

“Me dicen que nunca terminó de digerir a Cristina”, contó, dejando entrever que las tensiones no serían solo laborales, sino también personales.

Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni desmentir estas versiones. Sin embargo, las imágenes de la gala y los testimonios que circulan pintan un panorama difícil de ignorar.

Así, lo que fue una dupla icónica hoy parece haber quedado marcada por la distancia. Y en televisión, cuando el silencio habla más que las palabras es porque algo se rompió.