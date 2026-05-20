Rodrigo Lussich sorprendió a todos al hablar de su presente: "Se termina"

Rodrigo Lussich generó sorpresa tanto en propios como extraños, luego de confesar que planea alejarse eventualmente del periodismo de espectáculos para incursionar en otras temáticas, aún cuando es el co-conductor de Intrusos junto a Adrián Pallares, uno de los programas más preponderantes dentro de ese rubro.

Lo mencionado lo expuso en su visita a ¡Qué día!, el ciclo que Mauro Szeta conduce en Blender. "Estoy redondeando mi etapa con el chimento, siento que se termina. No quiero hablar mal de lo que he vivido 20 años, pero siento que ya está. Creo que no hay mucho más techo arriba", confesó el trabajador de prensa.

Rodrigo Lussich conduce Intrusos junto a Adrián Pallares.

Las posibilidades que estudia Lussich de cara al futuro

"Hay dos vertientes que me interesan explotar a futuro", señaló Lussich, quien incluso las puso de manifiesto en su paso por el programa. Una de ellas, contó, es "seguir en la conducción, pero laburar con el humor". "Salvando las distancias, y como para dar un ejemplo, como Darío Barassi, conducir un programa que me permita el sello personal del humor", puntualizó.

La otra posibilidad que baraja es la de "hacer monólogos de humor político, que mucho en Argentina no se hace", tomando como ejemplo a Enrique Pinti. "Tengo inquietudes, siento que no está mal ni está bien. Me dan ganas de probar, tengo 53 años y después de los 50 yo creo que empieza la ´tercera vida´, donde hay que hacer lo que verdaderamente uno tenga ganas", concluyó.