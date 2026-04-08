Rodrigo Lussich destrozó a una de las más grandes figuras de Telefé.

Rodrigo Lussich sorprendió a muchos con su contundente crítica en redes contra Santiago del Moro, una de las figuras más grandes que tiene hoy por hoy Telefe. Lo hizo en el marco de un análisis sobre la "decadencia" de Gran Hermano, apuntando en la recta final del posteo contra el actual conductor: "Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario".

"Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine. Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa. Es el vestidor", concluyó contundente. Sin embargo, tenía reservado más y lo soltó en una nota con Desayuno Americano.

Santiago Del Moro conduciendo GH.

¿Qué dijo Lussich de Del Moro?

"Del Moro parece que es intocable, que nadie se puede meter con él y a mí me parece que no está muy buena la conducción que hace, lo que no significa que no sea un gran conductor", expuso frente al ciclo de América. Además, señaló respecto al formato que "la repetición los hace cebarse a hacer uno detrás del otro y claramente la gente pierde interés".

Seguido a ello, retomó sus señalamientos contra Del Moro: "Me sorprendió la cantidad de gente que estuvo de acuerdo en que Santiago no entiende el formato, no lo termina de asentar, no crea clima, el suspenso que necesita ese tipo de realitys. Les da información de afuera, dice cosas que no tiene que decir, los caga a pedos de manera extraña". "A mi parecer, lo conduce desde la soberbia, a mí no me gusta", opinó.

Tras deslizar que "lleva cuatro ediciones de Gran Hermano", por lo que "ya podría haberlo entendido a esta altura", reconoció: "En radio me parece que conduce impecable, hace un reparto de juego muy bueno, ahí es un número uno, pero también un buen conductor tiene que saber que quizá no encaja en todos los formatos".