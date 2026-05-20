Qué pasa si Boca pierde, empata o gana con Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors recibe este martes a las 21:30 horas en La Bombonera a Cruzeiro en el duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Este partido es fundamental para el 'Xeneize', que actualmente se ubica tercero con seis unidades en la tabla de posiciones por detrás de Universidad Católica de Chile y los brasileños, ambos con 7. Los dirigidos por Claudio Úbeda precisan sumar de a tres para llegar a la última jornada con más posibilidades de clasificarse a los octavos de final.
Una victoria acomoda a Boca de cara a su último compromiso ante el conjunto chileno, en el que también debería sumar puntos para tener más chances de meterse en la siguiente instancia; a su favor, el elenco argentino aún depende de sí mismo, a pesar de haber perdido en sus últimas dos presentaciones. Por otro lado, una igualdad o una derrota lo complica y no sólo lo obliga a ganar, sino que también lo condiciona a esperar por otros resultados para la clasificación.
Qué necesita Boca Juniors para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
- En caso de ganar los dos partidos restantes, el 'Xeneize' se clasifica como líder de su grupo.
- En caso de ganarle a Universidad Católica y empatar con Cruzeiro clasifica, pero depende de la diferencia de gol (si el cuadro chileno vence a Barcelona de Ecuador). Si vence a Cruzeiro por más de dos goles, un empate con Universidad Católica también lo clasifica.
- Si le gana a Cruzeiro por un gol y empata con Universidad Católica, se clasifica solamente si los chilenos no superan a Barcelona. Si la U gana ese partido, Boca definirá el segundo puesto con los brasileños por la diferencia de gol general del grupo; el desempate se definiría primero por goles a favor en el grupo, y luego por menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.
-
En caso de ganar uno y perder el otro, independientemente de cuál sea, necesitará que Barcelona de Ecuador le saque al menos un empate al equipo que el 'Xeneize' logre vencer.
-
El panorama más complicado es que empate ambos encuentros: en ese caso, se clasifica segundo si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro o, si Barcelona gana ambos y queda puntero, Boca, Cruzeiro y Universidad Católica desempatan en el segundo puesto. Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a Universidad Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado.
-
Por último, si logra apenas sumar un punto o ninguno, queda eliminado.
Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming
El partido será el martes 19 de mayo de 2026 a las 21.30 horas en La Bombonera, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe y Fox Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Disney+, Pluto TV, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.
La formación de Boca vs. Cruzeiro
Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.