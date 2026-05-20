Qué pasa si Boca pierde, empata o gana con Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Qué necesita Boca Juniors para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors recibe este martes a las 21:30 horas en La Bombonera a Cruzeiro en el duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Este partido es fundamental para el 'Xeneize', que actualmente se ubica tercero con seis unidades en la tabla de posiciones por detrás de Universidad Católica de Chile y los brasileños, ambos con 7. Los dirigidos por Claudio Úbeda precisan sumar de a tres para llegar a la última jornada con más posibilidades de clasificarse a los octavos de final.

Una victoria acomoda a Boca de cara a su último compromiso ante el conjunto chileno, en el que también debería sumar puntos para tener más chances de meterse en la siguiente instancia; a su favor, el elenco argentino aún depende de sí mismo, a pesar de haber perdido en sus últimas dos presentaciones. Por otro lado, una igualdad o una derrota lo complica y no sólo lo obliga a ganar, sino que también lo condiciona a esperar por otros resultados para la clasificación.

Qué necesita Boca Juniors para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

En caso de ganar los dos partidos restantes, el 'Xeneize' se clasifica como líder de su grupo.

En caso de ganarle a Universidad Católica y empatar con Cruzeiro clasifica, pero depende de la diferencia de gol (si el cuadro chileno vence a Barcelona de Ecuador). Si vence a Cruzeiro por más de dos goles, un empate con Universidad Católica también lo clasifica.

Si le gana a Cruzeiro por un gol y empata con Universidad Católica, se clasifica solamente si los chilenos no superan a Barcelona. Si la U gana ese partido, Boca definirá el segundo puesto con los brasileños por la diferencia de gol general del grupo; el desempate se definiría primero por goles a favor en el grupo, y luego por menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden .

. En caso de ganar uno y perder el otro, independientemente de cuál sea, necesitará que Barcelona de Ecuador le saque al menos un empate al equipo que el 'Xeneize' logre vencer.

El panorama más complicado es que empate ambos encuentros: en ese caso, se clasifica segundo si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro o, si Barcelona gana ambos y queda puntero, Boca, Cruzeiro y Universidad Católica desempatan en el segundo puesto. Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a Universidad Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado .

Por último, si logra apenas sumar un punto o ninguno, queda eliminado.

Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming

El partido será el martes 19 de mayo de 2026 a las 21.30 horas en La Bombonera, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe y Fox Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Disney+, Pluto TV, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La formación de Boca vs. Cruzeiro

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.