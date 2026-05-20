Por qué recomiendan rociar vinagre alrededor del inodoro y cómo usarlo

Desde hace décadas que el vinagre ocupa un lugar fijo en muchas hogares como un producto más de limpieza por su bajo costo, fácil acceso y versatilidad. Si bien este no reemplaza a la lavandina, en algunos casos puede ayudar a quitar olores de la heladera o tratar de mantener la limpieza del inodoro.

El baño es uno de los ambientes del hogar que más atención necesita, ya que la humedad constante, la escasa ventilación en muchos casos y el uso frecuente pueden generar condiciones propicias para la acumulación de bacterias, como hongos, además de la presencia de malos olores.

A veces para mantenerlo limpio no se necesita del uso de productos químicos costosos, basta con tener algunas soluciones alternativas caseras y con ingredientes comunes que suele haber en casa.

¿Por qué recomiendan usar vinagre para limpiar el baño?

Rociar vinagre alrededor del inodoro es un truco sencillo y propone aprovechar las propiedades naturales de este producto para atacar los problemas comunes del baño, como lo es el sarro.

Según un estudio publicado en 2025 en la revista Scientifica, el ácido acético -componente activo del vinagre blanco- presenta propiedades antibacterianas que lo hacen útil más allá de la cocina. Esta propiedad fue evaluada por investigadores del Departamento de Microbiología de la Universidad de Ciencias de la Salud de Lahore, a partir de su uso frente a bacterias aisladas de superficies de alto contacto con entornos hospitalarios.

Los resultados demostraron que el ácido acético superó al fenol y al cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) en la inhibición de cepas como Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus coagulasa negativo, Proteus vulgaris y Enterococcus. Los científicos determinaron que representa “una alternativa eficaz, económica y menos tóxica frente a los desinfectantes convencionales”.

¿Dónde aplicar el vinagre?

El vinagre puede aplicarse en la base del inodoro, en los bordes o en el piso cercano al sanitario, actuando sobre varios problemas a la vez.

Uno de sus efectos es la neutralización de los malos olores, los elimina al actuar sobre las bacterias que lo generaron. A su vez, y por su composición ácida, puede disolver los restos de sarro y humedad.

Además, ayuda con la eliminación de manchas amarillentas que suelen formarse alrededor de la base del inodoro y para evitar la acumulación de bacterias y hongos. Otro beneficio es que el baño puede mantenerse fresco por más tiempo tras su aplicación..

¿En qué momento debo rociar el inodoro con vinagre?

El procedimiento es directo y no necesita de materiales especiales. Antes de rociar el inodoro con vinagre, se debe limpiar este o retirar la suciedad superficial.

Una vez limpias las superficies, se debe rociar con vinagre blanco la base del inodoro, detrás y sobre las juntas del piso. Luego de aplicarlo, hay que dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos para que sus propiedades tengan efecto.

Transcurrido el tiempo, debe pasarse un trapo húmedo o un papel absorbente en la zona donde se roció el producto. Si se observan manchas más resistentes, se deberá frotar con un cepillo para desprender los residuos restantes.