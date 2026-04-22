Brandon Pleshek, experto en limpieza, explicó cómo limpiar de forma correcta la bañadera y dejarla impecable.

Un experto en limpieza, Brandon Pleshek, habló a través de su cuenta de Instagram de un problema que afecta a todos pero del que nadie habla: cómo dejar impecable la bañadera. Esta parte del baño es fundamental y una de las más difíciles de limpiar, es por eso que, aquel compartió en @cleanthatup una serie de consejos para que quede reluciente.

"Hoy vamos a realizar una limpieza profunda de la ducha y la bañera", anunció Brandon e indicó: "Empezá enjuagando todo rápidamente para eliminar suciedad suelta, restos de jabón o residuos. Esto hace que el resto del proceso de limpieza sea mucho más fácil".

Brandon Pleshek, experto en limpieza, explicó cómo limpiar correctamente la bañadera.

Acto seguido, el experto en limpieza aclaró: "Para limpiar, me gusta usar mi mezcla casera de vinagre o una opción comprada. Ambas funcionan muy bien para eliminar restos de jabón, suciedad y acumulación de agua dura". Siguiendo esta línea, detalló: "Para mi mezcla casera de vinagre, uso 1 taza de vinagre blanco, 1 taza de agua y aproximadamente 1 cucharadita de detergente para platos".

La clave para dejar reluciente la bañadera

Además de compartir su mezcla casera para dejar reluciente la bañera, Brandon Pleshek, experto en limpieza, recomendó: "Una herramienta que hace una gran diferencia es un cepillo para taladro. Ayuda a fregar por vos, así no tenés que hacer tanto esfuerzo. Es especialmente útil en superficies de bañeras con textura, donde la suciedad puede acumularse en pequeñas ranuras".

Por otro lado, el especialista indicó que "es un buen momento para revisar el desagüe por si hay acumulación o atascos y darle una limpieza rápida", y explicó: "La acumulación de agua dura es muy común en grifos y duchas. Asegurate de limpiar bien la grifería. Para el cabezal de la ducha, retiralo y dejalo en remojo en vinagre blanco para eliminar los depósitos minerales".

Ya llegando al final del proceso de limpieza, Brandon expresó que una vez que todo esté limpio, hay que enjuagar bien. "Este es uno de los pasos más importantes, porque los restos de producto pueden secarse pegajosos y atraer más suciedad", enfatizó. "Para terminar, secá todo con una toalla de microfibra limpia. Esto ayuda a evitar manchas de agua y deja un acabado sin marcas", cerró.

Siguiendo estos pasos no habría por qué tener problemas a la hora de dejar reluciente la bañadera y ducha. Lo mejor de todo es que, una limpieza profunda, permite poder limpiar superficialmente durante un tiempo.