Chau a la acumulación de ropa sin lavar: trucos para el secado en días de lluvia

Lavar la ropa en días de lluvia o de humedad representa un desafío doméstico que va más allá de la simple logística. Cuando el ambiente está saturado de vapor de agua, las fibras textiles no logran liberar la humedad, lo que prolonga el tiempo de secado de manera indefinida.
Esta situación no solo genera una acumulación de prendas en el canasto, sino que también favorece la aparición de olores a humedad y la proliferación de hongos o bacterias en las telas que permanecen mojadas por más de 24 horas, obligando muchas veces a realizar un nuevo lavado. Para evitar que la montaña de ropa sucia se vuelva inmanejable, existen trucos caseros que aceleran el proceso dentro del hogar.
Un método fundamental es el doble centrifugado en el lavarropas, que permite extraer la mayor cantidad de agua posible antes de colgar las prendas. Al tenderlas bajo techo, es clave dejar un espacio generoso entre cada percha o sobre el tendedero para que el aire circule libremente. Colocar un ventilador cerca o ubicar el tender en la habitación con mejor ventilación natural ayuda a que la evaporación ocurra de forma más dinámica.
Otro secreto infalible para las prendas más pesadas, como jeans o toallas, es el truco de la toalla seca. Antes de colgar la ropa, se puede envolver la prenda húmeda dentro de una toalla grande y limpia, presionando con fuerza o incluso caminando sobre el rollo; esto absorbe gran parte de la humedad residual de las fibras más densas.
Asimismo, el uso de un deshumidificador en la habitación donde se encuentra el tender puede marcar la diferencia, ya que este aparato retira el exceso de agua del ambiente, creando un microclima seco que facilita el secado natural.
Trucos para secar ropa en días de lluvia
-
Programar un centrifugado extra: realizar un ciclo de centrifugado corto al terminar el lavado para eliminar la mayor cantidad de agua posible de las fibras.
-
Sacudir las prendas con fuerza: estirar bien cada ropa antes de colgarla para que el aire pase mejor entre los pliegues y no se junte humedad en las costuras.
-
Escurrir las toallas con otra seca: envolver la prenda mojada dentro de una toalla seca y presionar con ganas para que la tela seca absorba el excedente de agua.
-
Ubicar el tender en el lugar más seco: buscar el ambiente de la casa con menos humedad, lejos del baño o la cocina, y preferiblemente cerca de una corriente de aire.
-
Dejar espacio entre las prendas: separar bien las perchas o los ganchos para que el aire circule libremente y no se genere un microclima húmedo entre las telas.
-
Usar perchas para las camisas: colgar las prendas superiores en perchas enganchadas al tender para que mantengan la forma y se sequen más rápido por ambos lados.