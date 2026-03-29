Chau a la acumulación de ropa sin lavar: trucos para el secado en días de lluvia

Trucos para secar la ropa en días de lluvia.

Lavar la ropa en días de lluvia o de humedad representa un desafío doméstico que va más allá de la simple logística. Cuando el ambiente está saturado de vapor de agua, las fibras textiles no logran liberar la humedad, lo que prolonga el tiempo de secado de manera indefinida.

Esta situación no solo genera una acumulación de prendas en el canasto, sino que también favorece la aparición de olores a humedad y la proliferación de hongos o bacterias en las telas que permanecen mojadas por más de 24 horas, obligando muchas veces a realizar un nuevo lavado. Para evitar que la montaña de ropa sucia se vuelva inmanejable, existen trucos caseros que aceleran el proceso dentro del hogar.

Un método fundamental es el doble centrifugado en el lavarropas, que permite extraer la mayor cantidad de agua posible antes de colgar las prendas. Al tenderlas bajo techo, es clave dejar un espacio generoso entre cada percha o sobre el tendedero para que el aire circule libremente. Colocar un ventilador cerca o ubicar el tender en la habitación con mejor ventilación natural ayuda a que la evaporación ocurra de forma más dinámica.

Otro secreto infalible para las prendas más pesadas, como jeans o toallas, es el truco de la toalla seca. Antes de colgar la ropa, se puede envolver la prenda húmeda dentro de una toalla grande y limpia, presionando con fuerza o incluso caminando sobre el rollo; esto absorbe gran parte de la humedad residual de las fibras más densas.

Asimismo, el uso de un deshumidificador en la habitación donde se encuentra el tender puede marcar la diferencia, ya que este aparato retira el exceso de agua del ambiente, creando un microclima seco que facilita el secado natural.

Ropa lavada.

Trucos para secar ropa en días de lluvia