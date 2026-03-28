Mezcla mágica de 3 ingredientes: el truco casero para limpiar la ducha, eliminar el moho y la suciedad.

Hay un truco de limpieza con solamente tres ingredientes que es muy efectivo para limpiar la ducha, quitar el moho, la cal y los restos de jabón acumulados. Lo mejor es que se puede aplicar para todo el baño.

Esta mezcla sirve perfectamente para limpiar las canillas, la mampara e incluso la rejilla del baño, además de la ducha en su totalidad. El truco de limpieza fue compartido por Tamara, creadora de contenido de limpieza, quien tiene 12 años de experiencia limpiando casas.

"Hace 12 años que limpio casas y esta fórmula es la que mejor me ha funcionado para eliminar el moho, cal, restos de jabón y suciedad en una ducha. Lo aplico en todas las juntas y con la ayuda de este cepillo de dientes, froto un poquito", explica.

El truco de limpieza para limpiar la ducha, quitar el moho, los restos de jabón y la suciedad

Ingredientes

200 ml de vinagre de limpieza.

100 ml de jabón de platos (detergente).

200 ml de agua tibia.

Preparación