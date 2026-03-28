Hay un truco de limpieza con solamente tres ingredientes que es muy efectivo para limpiar la ducha, quitar el moho, la cal y los restos de jabón acumulados. Lo mejor es que se puede aplicar para todo el baño.
Esta mezcla sirve perfectamente para limpiar las canillas, la mampara e incluso la rejilla del baño, además de la ducha en su totalidad. El truco de limpieza fue compartido por Tamara, creadora de contenido de limpieza, quien tiene 12 años de experiencia limpiando casas.
"Hace 12 años que limpio casas y esta fórmula es la que mejor me ha funcionado para eliminar el moho, cal, restos de jabón y suciedad en una ducha. Lo aplico en todas las juntas y con la ayuda de este cepillo de dientes, froto un poquito", explica.
El truco de limpieza para limpiar la ducha, quitar el moho, los restos de jabón y la suciedad
Ingredientes
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200 ml de vinagre de limpieza.
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100 ml de jabón de platos (detergente).
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200 ml de agua tibia.
Preparación
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En un recipiente vacío, mezclar todos los ingredientes y batir muy bien. Aplicalo a cualquier superficie del baño que quieras limpiar. "En unos segundos verás cómo todo desaparece, sin esfuerzo y muy rápido", asegura la experta en limpieza.
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"En las gomas y en el aluminio también se acumula mucha suciedad. Con esta misma mezcla repito el proceso: aplico, froto y aclaro con agua caliente. Si es necesario retirar la goma de toda la puerta, en el riel de la mampara de afuera pasa lo mismo", añade.
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"No te desanimes si el primer día no te queda perfecto. Cuando hay mucha suciedad, el proceso se tiene que repetir un par de veces a la semana.
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Además aconsejó aplicar esta mezcla también en las rejillas de la ducha, ya que si no se limpian con regularidad, se llena de humedad y restos de jabón", suma. Para esto, "enjabono con la mezcla y froto un poco de bicarbonato y agua caliente y el resultado es alucinante".
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También podés hacer lo mismo en los grifos (canillas) y la mampara. "Esta mezcla arrastra la cal y la suciedad y deja el cristal como nuevo. No es nada abrasivo", cierra la experta.