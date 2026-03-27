Pócima mágica antipolvo: el truco casero con 4 ingredientes para eliminar todo el polvo de la casa.

Hay un truco de limpieza muy sencillo para limpiar el polvo de toda la casa y prevenir que vuelva. No es necesario que gastes de más en productos caros de supermercado, esta mezcla casera con solo cuatro ingredientes te va a ayudar a combatir el polvo.

El polvo suele acumularse en superficies donde no siempre llegamos con la limpieza de todos los días, como estantes altos, detrás y debajo de los muebles, marcos de puertas y ventanas, zócalos o cortinas.

También se deposita en objetos de decoración, libros y aparatos electrónicos, donde muchas veces pasa desapercibido. Una de las razones por las que es tan difícil de eliminar es que está compuesto por partículas muy finas que se adhieren con facilidad a distintas superficies.

Además, el movimiento dentro de la casa, la ventilación y el uso de telas hacen que el polvo se levante y vuelva a asentarse constantemente. Todo esto genera la sensación de que reaparece incluso después de limpiar.

"Este tip casero no solo limpia, también ayuda a que el polvo tarde más en aparecer. Una limpieza más duradera sí es posible", compartió Doña Zully, la creadora del video, a través de sus redes sociales.

Truco de limpieza casero para quitar el polvo de la casa

Ingredientes

Agua caliente

Chorrito de vinagre

Aceite de almendras

Detergente líquido

Preparación