Eliminan el sarro: cómo preparar bombas de limpieza para limpiar tu baño (Créditos: captura Instagram @angieli_home)

Mantener el baño impecable es una de las tareas más tediosas del hogar, ya que la humedad y el uso constante hacen que el sarro se acumule fácilmente. Sin embargo, existe una forma muy fácil de preparar bombas de limpieza que son más efectivas y no llevan químicos agresivos.

Cómo hacer bombas de limpieza antisarro en casa

El sarro suele ir acumulándose en los rincones de la bacha, la ducha y, sobre todo, en el inodoro. Lejos de los productos comerciales poco efectivos y caros, la influencer experta en limpieza @angieli_home compartió una solución práctica, económica y eficiente: las bombas de limpieza caseras de bicarbonato de sodio y ácido cítrico.

Se trata de mezclas sólidas de ingredientes básicos y fáciles de conseguir que, al entrar en contacto con el agua, generan una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad y los depósitos de calcio (el famoso sarro) que se pegan a la cerámica. Mientras el bicarbonato actúa como un abrasivo suave y desodorizante, el ácido cítrico es el encargado de atacar la alcalinidad del sarro, disolviéndolo de manera natural.

Ingredientes necesarios:

Bicarbonato de sodio: 1 taza.

Ácido cítrico en polvo: 1/4 de taza (lo conseguís en casas de repostería o dietéticas).

Jabón en polvo: 1 taza.

Jabón líquido para platos: 1 cucharada.

Moldes de silicona o plástico: pueden ser los de hielo o los de muffins.

Paso a paso del armado

El procedimiento es súper sencillo y no te va a llevar más de diez minutos:

Mezclá los secos: en un bowl grande vidrio o plástico, colocá el bicarbonato, el ácido cítrico y el jabón en polvo. Mezclalos bien con una cuchara, asegurándote de romper cualquier grumo que pueda haber. Sumá la cucharada de detergente líquido y continúa mezclando. Acá está la clave: tenés que continuar hasta que la consistencia sea como la de la arena húmeda. Si apretás un poco con la mano y mantiene la forma, ya está lista. En este paso puede ser que duplique su volumen, pero hay que seguir mezclando ya que vuelve a apelmasarse. Dejala reposar 30 minutos y cuando veas que la textura es de arena colocá la preparación en los moldes presionando con fuerza para que queden compactas. Dejalas secar en un lugar seco y fresco durante al menos 4 a 6 horas (o toda la noche). Una vez que estén duras, desmoldalas con cuidado y guardalas en un frasco de vidrio con tapa para que no pierdan sus propiedades con la humedad del ambiente.

Cómo usarlas para que tu baño brille

Usarlas las bombas caseras es muy simple; solo tenés que tirar una de estas bombas dentro del inodoro y dejar que haga su magia efervescente por unos 15 a 20 minutos. Después podés frotar con normalidad para remover los restos que se aflojaron de las manchas amarillentas de sarro.

También podés disolver una bomba en un balde con agua tibia para limpiar los azulejos de la ducha, el piso o las griferias logrando un brillo impecable sin mucho esfuerzo.