México debe ser imbatible en casa y hacer el mejor Mundial de su historia, dice centrocampista Lira

La selección de fútbol de México tiene que hacer el mejor Mundial en su historia y ‌ser imbatible en casa, ‌dijo el miércoles el centrocampista Erik Lira, uno de los jugadores que el director técnico Javier Aguirre convocó para la Copa del Mundo.

El jugador del club Cruz Azul, quien ha disputado 22 partidos con la selección desde su debut en 2021, es uno de los 12 futbolistas de la ​liga mexicana que ⁠Aguirre convocó y que se encuentran concentrados desde la ‌semana pasada.

"Hoy estoy en proceso de jugar el ⁠mejor Mundial en la historia de ⁠nuestro país, no hay mejor motivación que esa, nadie nos puede venir a ganar a México. Estoy seguro que el 11 ⁠de junio a los que les toque estar, en ​la cancha y y los que se ‌pongan la playera verde, van ‌a dar el máximo esfuerzo", dijo Lira a periodistas.

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"Estamos ⁠en la preparación del mejor Mundial en la historia para nuestro país, por eso todos mis compañeros están preparados y con la exigencia a tope", agregó.

Las mejores actuaciones de ​México en ‌el Mundial han sido en las ediciones de 1970 y 1986, en las que fue anfitrión y llegó hasta la fase de cuartos de final.

En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados ⁠Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos ante ‌República Checa el 24 de junio.

Antes de su debut mundialista, el "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- jugará ante Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 de mayo, y Serbia el 4 de junio.

"Es algo que siempre soñé, siempre me ‌veía vistiendo la playera verde de la selección. Hacer el mejor Mundial de la historia de nuestro país no es tanto por ‌el resultado, sino ⁠que los mexicanos se sientan identificados con los que salgan a la cancha, que los ​jugadores veamos al aficionado y sepamos que nos sobreponemos a todo, que cualquier reto que nos venga lo podemos sacar adelante juntos", apuntó Lira.

Con información de Reuters