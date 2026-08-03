Triple intercambio en la Fórmula 1: la movida que podría llevar a Franco Colapinto de regreso a Williams

Colapinto corrió nueve fechas con Williams.

El cierre de la primera parte del campeonato ha dado inicio a la temporada de rumores de la Fórmula 1, denominada en la jerga fierrera como “silly season”. Durante este lapso de tiempo que se extenderá hasta la reanudación de la competencia en la segunda mitad de agosto, el armado de la grilla para 2027 será el principal tema de conversación, sobre todo con pilotos que no han renovado sus contratos, como sucede con Franco Colapinto.

A pesar de su buen rendimiento en su primer año como titular en Alpine, el piloto argentino todavía no tiene asegurado su asiento para la próxima edición del campeonato del mundo. Por si fuera poco, los rumores sobre el posible arribo de Fernando Alonso para tener su último baile con el equipo de Enstone se mantiene latente, en especial por la buena relación y cariño que se tienen con Flavio Briatore.

Si bien ninguno de los involucrados han dado declaraciones con respecto a la posibilidad de que el fichaje del bicampeón del mundo se concrete para cerrar el ciclo con la escudería que lo hizo ganar dos títulos, la situación ha generado un efecto dómino en la grilla. Y es que si el español abandona Aston Martin, un asiento quedará libre y ya hay un interesado en subirse al barco de Silverstone, sobre todo con Adrian Newey como líder de proyecto.

Ese alguien no es otro que Carlos Sainz, quien no está muy contento con el presente de Williams, cuyo rendimiento ha bajado considerablemente después de los podios obtenidos en la temporada pasada. De hecho, el equipo inglés ni siquiera se pudo presentar en los primeros test de pretemporada por retrasos en la producción del monoplaza, algo que les ha pasado factura durante todo el año.

Si bien desde la escudería británica ya manifestaron que quieren mantener a la dupla, lo cierto es que el madrileño no está conforme con su lugar y buscaría un mejor destino, por lo que Aston Martin aparece como una buena alternativa. En caso de que eso se concrete, el asiento libre de Williams sería la puerta de regreso para Colapinto, que tiene prioridad para volver a Grove si tiene posibilidad de correr y no encuentra la renovación en Alpine.

El argentino llegó a sumar cinco puntos con Williams en 2024.

La cesión de Colapinto a Alpine

Si bien actualmente representa a Alpine, lo cierto es que Colapinto no dejó de ser completamente un piloto de Williams, ya que las negociaciones a finales del 2024 se sellaron con una cesión por cinco temporadas. Como resultado de esto, el argentino podría llegar a tener una segunda etapa en la escudería británica cuando la cesión culmine en 2030, aunque todo está sujeto a las chances de una renovación con los franceses y la disponibilidad que haya en Grove.