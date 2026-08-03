La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este lunes 3 de agosto, luego de que Teherán reivindicara ataques contra bases militares con presencia estadounidense en Kuwait en represalia por los recientes bombardeos de Washington sobre territorio iraní. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reanudarán este lunes las conversaciones de paz con Irán, luego de revelar que dejó sin efecto un ataque de gran escala que, según afirmó, estaba listo para ejecutarse contra Teherán. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo con Irán tras frenar una ofensiva militar
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Hace 24 minutos
Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo con Irán tras frenar una ofensiva militar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reanudarán este lunes las conversaciones de paz con Irán, luego de revelar que dejó sin efecto un ataque de gran escala que, según afirmó, estaba listo para ejecutarse contra Teherán.
Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, al regresar de un fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, Trump sostuvo que las negociaciones comenzarán en las próximas horas y expresó expectativas de alcanzar un entendimiento con Teherán.
El mandatario, según consignaron distintas agencias internacionales, aseguró que las autoridades iraníes estaban al tanto de la magnitud de la operación militar prevista y señaló que la decisión de no avanzar respondió, en parte, a pedidos formulados por países aliados de Washington.
Según explicó, Mohammed bin Salman, junto con los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, promovieron una desescalada del conflicto al considerar que aún existe margen para un acuerdo diplomático.
Trump indicó que las conversaciones apuntarán, en una primera etapa, a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz y, posteriormente, a avanzar hacia un entendimiento sobre el programa nuclear iraní, objetivo que definió como la “desnuclearización de Irán”.
Hace 1 hora
El petróleo se desploma ante negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán
La caída de los precios se produjo luego de que Trump comunicara la cancelación de un ataque previsto contra Irán, en respuesta a pedidos de Teherán y otros países de Medio Oriente para avanzar hacia un pacto que incluiría la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y la reducción de la amenaza nuclear iraní. En este contexto, los mercados financieros reaccionaron positivamente: los futuros del S&P 500 subieron 0,6% y los del Nasdaq 0,8%, mientras que en Europa también se registraron alzas. Sin embargo, las bolsas asiáticas mostraron un desempeño más débil, con caídas en el Nikkei y el KOSPI, en medio de la volatilidad cambiaria y la intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para sostener al yen.
A pesar del retroceso del lunes, el crudo estadounidense aún se mantiene cerca de un 20% por encima de los niveles previos al inicio del conflicto, lo que evidencia el impacto persistente de la crisis sobre el mercado energético internacional. La reapertura del estrecho de Ormuz aparece como un factor clave para estabilizar los precios y garantizar el abastecimiento global, tras meses de restricciones que elevaron los costos de la gasolina y el combustible de aviación, afectando incluso servicios públicos en varios países. Los mercados seguirán atentos a las negociaciones entre Washington y Teherán, cuyo desenlace podría marcar un giro decisivo en la evolución de los precios energéticos y en la estabilidad financiera mundial.
Hace 21 horas
Trump “canceló” los ataques contra Irán e Israel sigue bombardeando Gaza
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
10:29 | 01/08/2026
EE.UU. amenazó con ataques e Irán advirtió que puede dejar la región en llamas
El comandante del máximo mando militar conjunto de Irán declaró que las acciones de Estados Unidos contra Irán conllevan un riesgo cada vez mayor y advirtió a los países de Medio Oriente que no deben ser "consumidos por las llamas de la guerra".
Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar la precaución, advirtiendo de una posible escalada imprevista.
19:56 | 31/07/2026
Gaza: Trump anunció el desarme de Hamás, pero hay más dudas que certezas
El anuncio de la Casa Blanca se conoce meses después de que en octubre pasado se firmara un alto el fuego también mediado por Estados Unidos. Desde entonces, los bombardeos continuaron y hubo más de 1.200 palestinos fallecidos y otros 4.000 heridos.
Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable".
17:15 | 31/07/2026
Guterres aplaude el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza
El secretario general de la ONU celebró el principio de acuerdo gestionado por la Casa Blanca y mediadores árabes, aunque exigió el cese total de las hostilidades tras registrarse un nuevo ataque mortal con un dron en el centro del enclave. El plan contempla la creación de un gobierno de transición liderado por el economista Alí Shaath.
07:35 | 31/07/2026
Trump dice que atacará a Irán "con mucha fuerza" hasta no poder "soportarlo más"
El mandatario estadounidense aseguró que las defensas de Irán "están siendo diezmadas" y advirtió que Washington atacará nuevamente con "mucha fuerza".
19:53 | 30/07/2026
Hamás condiciona su desarme a la retirada de las tropas israelíes de Gaza
Tras el anuncio de Trump, el grupo islamista aseguró que entregará sus armas al nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza si Israel completa su retirada del enclave y permite el ingreso de ayuda humanitaria.
15:42 | 30/07/2026
La ONU acusó a Israel de extender cada vez más su ocupación sobre Gaza
La Unrwa denunció que Israel amplía las zonas bajo su control en la Franja de Gaza y advirtió que la ofensiva agrava la crisis humanitaria y limita la asistencia.
07:47 | 30/07/2026
EE.UU. volvió a bombardear a Irán de forma masiva
Pakistán confirmó que continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar frenar la guerra. En paralelo, siguen los ataques estadounidenses contra territorio iraní.
16:43 | 29/07/2026
Escala la tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita se sumó a los ataques
Hasta ahora los países árabes se habían mantenido al margen de los ataques, a pesar de haber sufrido embates iraníes en algunas partes e sus territorios. El ataque conjunto de Arabia Saudita y Estados Unidos fue a una milicia pro iraní en Irak.
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán
13:43 | 29/07/2026
El petróleo se dispara más de un 7% y supera los US$ 90 tras amenazas de EE.UU. a Irán
El Brent reacciona con fuertes alzas al ataque con misiles en Jordania y las promesas de represalia de Donald Trump. La escalada en los combustibles agrega presión e incertidumbre horas antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
06:00 | 29/07/2026
Irán ataca buques en Ormuz, Trump promete represalias y bombardea milicias en Irak
La breve suspensión de los bombardeos parece haber terminado. Irán anunció ataques a barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y a una base de EE.UU. en Jordania. Estados Unidos, en tanto, ya respondió contra sus aliados en Irak y amenaza con mayores represalias. La guerra se reanuda y el precio del petróleo vuelve a aumentar.
07:05 | 28/07/2026
Negociaciones: Trump y Netanyahu en EE.UU. y una nueva propuesta para pacificar Ormuz
El presidente de EE.UU. se reúne con el primer ministro israelí en Washington mientras la guerra en Oriente Medio atraviesa una tensa calma. Paralelamente, Teherán establece contactos con países de la región para encontrar una salida negociada al conflicto bélico.
15:24 | 27/07/2026
Trump afirmó que hay "buenas conversaciones" con Irán
El presidente estadounidense aseguró que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo con Teherán para terminar con el bloqueo en el estrecho de Ormuz y conseguir que se normalice la comercialización del petróleo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One rumbo a Michigan, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland
12:46 | 27/07/2026
EE.UU. e Irán intercambian mensajes, pero Teherán niega que sean negociaciones
Cesaron los ataques entre ellos, aunque los rebeldes huties en Yemen siguen bombardeando infraestructura energética en Arabia Saudita. Trump aclaró que no "participa" de los combates en Yemen.