Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo con Irán tras frenar una ofensiva militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reanudarán este lunes las conversaciones de paz con Irán, luego de revelar que dejó sin efecto un ataque de gran escala que, según afirmó, estaba listo para ejecutarse contra Teherán.

Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, al regresar de un fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, Trump sostuvo que las negociaciones comenzarán en las próximas horas y expresó expectativas de alcanzar un entendimiento con Teherán.

El mandatario, según consignaron distintas agencias internacionales, aseguró que las autoridades iraníes estaban al tanto de la magnitud de la operación militar prevista y señaló que la decisión de no avanzar respondió, en parte, a pedidos formulados por países aliados de Washington.

Según explicó, Mohammed bin Salman, junto con los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, promovieron una desescalada del conflicto al considerar que aún existe margen para un acuerdo diplomático.

Trump indicó que las conversaciones apuntarán, en una primera etapa, a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz y, posteriormente, a avanzar hacia un entendimiento sobre el programa nuclear iraní, objetivo que definió como la “desnuclearización de Irán”.