El Gobierno de Milei otorgó un bono de $50.000 a las Fuerzas Armadas y de Seguridad

El Gobierno nacional oficializó este lunes la entrega de un bono extraordinario de $50.000 destinado al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad federales. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante dos decretos firmados por el presidente Javier Milei y su equipo de ministros.

En primer lugar, el Decreto 695/2026 establece que la suma fija será “remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez y de percepción única por persona”. El texto lleva la firma del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y alcanza a militares, personal de inteligencia y policías de establecimientos navales.

Según se indicó oficialmente, el pago se realizará junto con los haberes correspondientes al mes de agosto. “Otórgase al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas (…) una suma fija de $50.000”, reza el decreto.

A quiénes incluye el bono

Por su parte, el Decreto 696/2026 amplía el beneficio a las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad. Allí se incluye a gendarmes, prefecturianos, efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de alumnos en formación. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también rubricó el documento. En él se detalla que el bono alcanzará igualmente al Servicio Penitenciario Federal y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Fuentes oficiales remarcaron que la medida busca “reconocer el esfuerzo y compromiso del personal en actividad en un contexto económico complejo”. Desde Defensa, se subrayó que el pago “no constituye un aumento salarial permanente, sino un refuerzo excepcional”.

En ámbitos castrenses, la noticia fue recibida con expectativa. “Es un alivio en medio de la situación actual”, expresó un oficial consultado por Noticias Argentinas. En tanto, representantes de asociaciones de retirados señalaron que la medida “deja afuera a quienes ya no están en actividad”, aunque valoraron el gesto hacia las fuerzas.

El Gobierno aclaró que el bono no será extensible a personal retirado ni a otras dependencias civiles. “Se trata de un reconocimiento puntual y focalizado”, explicaron voceros oficiales. “Es un gesto político además de económico”, sostuvo un especialista en temas militares, en diálogo con NA.