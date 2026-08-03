Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 3 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 4 minutos
¡Ojo apostadores! El 32 es tentador, pero la banca también sabe contar
El tope de banca
¿Andás con el pálpito de jugarle al 32, el número de la guita? Pará la moto, porque cuando un número se vuelve furor y demasiada gente acierta, las loterías aplican el famoso tope de banca: pagan un porcentaje menor porque la banca no quiere fundirse en un sorteo.
Así que ya sabés, apostador: si tu soñado número es el 32, jugale con fe, pero no te sorprendas si el premio viene con ajuste. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 19 minutos
¿Se te cayó el sánguche con el jamón para arriba? Jugale al 17: la desgracia también es un pálpito
Jugarle a la desgracia
El apostador argentino tiene una regla de oro: cuando pasa algo malo, no hay que llorar, hay que jugar. Si te enterás de una noticia fea, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta).
La superstición manda en la city: a mayor drama, mayor pálpito. Así que ya sabés, si el día arrancó torcido, enderezá la suerte con un numerito al quinielero. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Soñaste con un número? Jugale a la última cifra y cobrá 7 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
¿Tenés un pálpito pero no querés arriesgar de más? Apuntá esto: si acertás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. O sea, si le metés $100 a tu número y sale esa cifra, te llevás $700. No está nada mal, ¿no?
Los apostadores saben que la suerte también se juega con números chicos. Así que antes del próximo sorteo, elegí tu cifra favorita, jugale con fe y cruzá los dedos. ¡La Quiniela puede pagarte una linda sorpresa!
Hace 1 hora
¿La pizarra te habla? Aprendé a leer las 4 cifras y encontrá tu pálpito
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si sos de mirar la pizarra con el mate en la mano, seguro viste números de 4 cifras. ¡No es magia, es todo un código! La última cifra es la Unidad; las dos últimas forman el Ambo; las tres últimas, la Terna; y el número completo es la Cuaterna. Ahora sí, a clavarle el ojo a la pizarra y jugale al pálpito que tengas. ¡Que la suerte te acompañe!