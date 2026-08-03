Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 3 de agosto

El tope de banca

¿Andás con el pálpito de jugarle al 32, el número de la guita? Pará la moto, porque cuando un número se vuelve furor y demasiada gente acierta, las loterías aplican el famoso tope de banca: pagan un porcentaje menor porque la banca no quiere fundirse en un sorteo.

Así que ya sabés, apostador: si tu soñado número es el 32, jugale con fe, pero no te sorprendas si el premio viene con ajuste. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!