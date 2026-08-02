Trump dice que pospondrá nuevo ataque contra Irán con esperanza de alcanzar un acuerdo rápido

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión del Consejo de Ministros en Camp David, en Thurmont, Maryland

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos aplazará un nuevo ataque contra Irán siempre y cuando se pueda alcanzar rápidamente un acuerdo para frenar las ambiciones nucleares de Irán y reabrir el estrecho ‌de Ormuz.

Trump dijo el sábado por la noche en ‌su plataforma Truth Social que Irán y otros países de Oriente Medio habían solicitado tiempo para cerrar un acuerdo que condujera a la reapertura "inmediata, completa y total" de este estrecho vital y al "fin de la amenaza nuclear iraní".

No mencionó los nombres de los países en la publicación, que se produjo tras una conversación telefónica con el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos.

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"A raíz de esta petición, he accedido, en beneficio futuro del MUNDO y, asimismo, de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, a cancelar el ataque, siempre y cuando se pueda alcanzar rápidamente ​un ACUERDO", escribió Trump.

Israel "se une a ⁠mí en este compromiso", afirmó.

IRÁN DICE QUE ESTÁ REFORZANDO SU DISUASIÓN

La aparente distensión de Trump, tras días de amenazas de ‌nuevos ataques por ambas partes, supuso el último giro en la guerra que Estados Unidos e ⁠Israel iniciaron hace cinco meses. Los ataques se han extendido por ⁠todo el Golfo hasta el mar Rojo e incluso han alcanzado una instalación en el Mediterráneo, en Egipto.

Irán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, por donde circulaba el 20% del petróleo y el GNL del mundo antes de ⁠la guerra, lo que ha provocado un aumento de los precios de la energía y ha avivado la ​inflación general.

Eli Cohen, ministro de Energía de Israel y miembro del gabinete de seguridad ‌del primer ministro Benjamin Netanyahu, afirmó que existía una estrecha ‌coordinación en materia de seguridad e inteligencia entre Israel y Estados Unidos sobre todo lo que está ocurriendo ⁠en la región.

Sin embargo, añadió: "Con o sin acuerdo, e independientemente de cualquier compromiso externo, si Irán intenta reactivar su programa nuclear o desarrollar su industria de misiles balísticos, estaremos allí. Tomaremos medidas y atacaremos".

Trump y Netanyahu se reunieron el martes en Washington; según un funcionario israelí, habían explorado todas las vías posibles para frenar el programa nuclear de Irán, incluidas la diplomacia, ​la presión económica ‌y el uso de la fuerza. Teherán niega estar buscando un arma nuclear.

El ministro de Defensa en funciones de Irán, el general de brigada Majid Ebn Al-Reza, dijo que Teherán consideraba las recientes amenazas estadounidenses como "guerra psicológica y cognitiva", pero que las estaba tomando en serio, y añadió que Irán reforzaría su preparación y su capacidad de disuasión en lugar de dejarse sorprender o permanecer pasivo, informó Press TV.

En su conversación ⁠telefónica con Trump, el príncipe heredero saudí hizo hincapié en la "necesidad de dar prioridad al diálogo para rebajar las tensiones" en Oriente Medio, según la agencia estatal de noticias de Arabia Saudita.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que ambos habían hablado, pero no facilitó más detalles.

EL PRECIO DEL PETRÓLEO SE DISPARÓ EL MES PASADO

En una reunión del Consejo de Ministros celebrada el viernes, Trump afirmó que creía que los negociadores estadounidenses —entre los que se encontraban su yerno Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio— podrían alcanzar un acuerdo con Irán.

Al desmoronarse el mes pasado el alto el fuego de ‌abril, los futuros del crudo Brent de referencia se dispararon un 24%, y los analistas consultados por Reuters esperan que los precios sigan subiendo este año.

Trump ha argumentado que su objetivo declarado de impedir que Irán se haga con armas nucleares justifica el aumento de los costos del combustible a corto plazo, pero las dificultades económicas le han sometido a presión política para que encuentre una forma de poner fin a la guerra.

A las preocupaciones del sector energético se suma que los aliados hutíes de ‌Irán en Yemen han comenzado en los últimos días a amenazar el estrecho de Bab el-Mandeb, situado en el extremo opuesto del mar Rojo al canal de Suez, otra ruta de exportación del crudo saudita.

El Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó ‌el sábado que había recibido ⁠notificaciones de dos incidentes marítimos frente a las costas de Omán. En uno de ellos, un proyectil desconocido impactó en un petrolero, dañando la sala de máquinas. En el otro, el capitán de ​un petrolero informó de que había visto una gran salpicadura y una explosión cerca del buque, aunque no se registraron daños.

Con información de Reuters