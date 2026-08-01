Atento Enzo Fernández: el cimbronazo de última hora que sufrió el Chelsea en el mercado

Cimbronazo en el Chelsea de Enzo Fernández en pleno mercado de pases

El Chelsea de Enzo Fernández sufrió una mala noticia en plena pretemporada mientras espera por la vuelta del volante campeón del mundo con la Selección Argentina. El problema tiene que ver con el actual mercado de pases en el que Xabi Alonso busca refuerzos de jerarquía para sumar al plantel de los "Blues" y afrontar una nueva temporada. Sin embargo, esto no podrá ser posible por la decisión de la FA por las normas que infringió el club.

Las mismas están relacionadas a la etapa en la que Román Abramovich fue dueño de la institución. De hecho, son 74 los cargos por incumplimiento del reglamento de la federación inglesa que derivaron en una sanción económica, pero también en la imposibilidad de contratar futbolistas en los próximos mercados de pases. De esta manera, el flamante DT no podrá sumar jugadores y la dirigencia se tendrá que hacer cargo de una fuerte multa.

El cimbronazo que sufrió el Chelsea de Enzo Fernández en pleno mercado de pases

Lo cierto es que el Chelsea no podrá incorporar futbolistas hasta mediados del 2027, cuando cumpla con los dos mercados de pases correspondientes. Además, tendrá que pagar 10 millones de libras esterlinas (13,41 millones de dólares). Un detalle no menor es que el mismo club de Londres admitió los errores cometidos en el pasado y fue el que denunció los posibles incumplimientos normativos históricos ante todos los organismos reguladores pertinentes, según aseguraron en un comunicado.

La única buena noticia es que al menos no perderá seis puntos como estaba estipulado por parte de la FA desde un principio. Los "Blues" evitaron dicha sanción que iba a quedar en suspenso hasta el 30 de junio del año próximo, misma fecha que deberá esperar para poder sumar refuerzos. En cuanto a las infracciones mencionadas, tienen que ver con las inversiones de terceros y la colaboración de intermediarios en la incorporación de jugadores en la mencionada época de Abramovich.

Enzo Fernández puede irse al Real Madrid en el mercado de pases

El futuro de Enzo podría definirse antes de lo esperado. Según reveló el periodista especializado en transferencias Nicolò Schira, el mediocampista argentino ya tendría un arreglo de palabra con Real Madrid para firmar un contrato de larga duración hasta 2032. La información generó un fuerte impacto tanto en Inglaterra como en España, especialmente porque las negociaciones avanzaron en pleno el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Enzo Fernández volverá al Chelsea tras el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El club merengue, ahora bajo la conducción de José Mourinho, considera a Fernández una pieza clave para liderar la renovación del mediocampo y está dispuesto a realizar una importante inversión para concretar su incorporación. El interés de Real Madrid por el campeón del mundo no surgió de manera repentina. Desde hace meses, la dirigencia madridista sigue de cerca la evolución del ex River Plate y Benfica, quien se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la Premier League. Mientras tanto, quienes sueñan con la chance también son el Paris Saint Germain de Francia y el Manchester City de Inglaterra.