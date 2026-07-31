Irán dice que detiene buques en el estrecho de Ormuz y el petróleo se dispara

FOTO DE ARCHIVO: Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán

Por Ahmed Tolba, Nafisa Eltahir ​y Yasmine Ghania

EL CAIRO/DUBAI, 31 jul (Reuters) - Los precios del petróleo subieron el viernes después de que Irán anunció que había detenido a dos buques que intentaban salir ‌del estrecho de Ormuz, lo que ‌acentuó la preocupación por el suministro energético mundial tras el ataque con drones perpetrado esta semana contra varios buques en un puerto egipcio del Mediterráneo.

Irán dijo que otros cuatro petroleros dieron media vuelta tras la intervención de sus fuerzas, pero no ha sido posible confirmar de forma independiente las informaciones iraníes.

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Se registró el paso por el estrecho de dos grandes petroleros que transportaban cargas desde el golfo Pérsico.

También transitaron otros dos buques de ​mercancías, según los datos de ⁠navegación de Kpler, que no registran los buques que han atravesado el estrecho con ‌los transpondedores apagados.

Irán ha bloqueado la mayor parte del tráfico marítimo ⁠a través del estrecho de Ormuz, en el Golfo, ⁠desde el inicio del conflicto, que ya dura cinco meses, mientras que sus aliados hutíes en Yemen comenzaron este mes a amenazar el estrecho de Mandeb, en el extremo opuesto ⁠del mar Rojo respecto del canal de Suez, una tercera ruta de exportación ​para el crudo saudita.

Los precios del petróleo subieron más de ‌un 1% el viernes, y los operadores ‌citaron las informaciones iraníes, que se sumaron a una noticia similar a principios de ⁠esta semana que no fue corroborada.

Los futuros del crudo Brent de referencia iban camino de subir un 23% en julio, y los economistas y analistas encuestados por Reuters esperan que los precios sigan subiendo este año.

No hubo ataques estadounidenses contra Irán en la noche ​del jueves ‌al viernes, tras la fuerte escalada de la guerra contra Irán a principios de semana, con ataques conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudita contra fuerzas aliadas de Irán en Irak.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en unas declaraciones a Fox News el viernes, dijo que la guerra iba bien. "Lo único ⁠que se puede hacer es seguir ganando; entonces, con el tiempo, algo sucederá", dijo, sin dar más detalles.

CONTROL IRANÍ

Un organismo creado por Irán para gestionar el estrecho de Ormuz dijo el viernes que seguía siendo imposible el paso por el estrecho debido a "las continuas acciones agresivas de las fuerzas militares estadounidenses en la región", según informaron los medios iraníes. Algunos buques han negociado el paso con Teherán, lo que ha enfurecido a Washington.

La Autoridad del Estrecho del Golfo ‌Pérsico señaló que, tan pronto como se restablezca la estabilidad y la calma, se revisarían todas las solicitudes y se expedirían permisos de tránsito de forma gradual.

El Mando Central de Estados Unidos dijo el jueves que las fuerzas estadounidenses seguían bloqueando las exportaciones de petróleo iraní a través del golfo Pérsico y que habían completado con éxito una intensa oleada de ataques.

El ‌ejército iraní dijo que el viernes atacó instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin en respuesta a los ataques de Estados Unidos, citando un ataque contra una vivienda en Qeshm, una isla cercana ‌al estrecho de ⁠Ormuz donde Irán comenzó a atacar a los buques.

El ejército de Kuwait informó de que había destruido los drones atacantes, con algunos daños causados ​por la caída de escombros, pero sin víctimas. No hubo comentarios inmediatos por parte de Baréin.

(Reporte adicional de Jonathan Saul en Londres, Susan Heavey en Washington y las oficinas de Reuters; redacción de Michael Perry y Philippa Fletcher; edición en español de Javier López de Lérida)