Saldo negativo de la SUBE: de cuánto es en agosto 2026

A partir de agosto habrá un aumento en las tarifas de colectivos y subtes de un 3,9%. Sin embargo, el saldo negativo de la tarjeta SUBE se mantendrá igual. Así, a pesar de los cambios en los pasajes, el crédito de emergencia que permite seguir viajando cuando no percibirá ninguna modificación.

¿De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026?

La tarjeta SUBE mantendrá el mismo saldo negativo este mes, es decir, tendrá hasta $1200 que se podrán utilizar para viajar de emergencia en colectivos, subtes y transporte fluvial. Una vez superado ese valor, se deberá recargar la tarjeta. Una vez hecha la nueva carga, el importe utilizado se descontará del crédito disponible.

Para los trenes, la tarjeta varía su crédito de emergencia de acuerdo a la línea:

Trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Del Valle de Neuquén y lanchas del Delta: saldo negativo de hasta $650.

saldo negativo de Tren Urquiza: cuenta con un saldo de emergencia de $480.

El saldo negativo de la SUBE se mantendrá en $1200 durante agosto del 2026

Es clave recordar que el sistema de SUBE permite cargarle a la tarjeta hasta $40.000 para viajar, ya que cuenta con un tope de carga. Además de utilizar la SUBE, los transportes públicos ofrecen la posibilidad de viajar con tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales mediante códigos QRs.

Aumento del transporte: cuánto salen los colectivos y subtes en agosto 2026

La suba de transporte impacta en los servicios que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero varían de acuerdo al sitio:

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Los colectivos que dependen de Provincia tendrán un ajuste que será del 4,4%:

Hasta 3 kilómetros: $1.105,48 .

. De 3 a 6 kilómetros: $1.243,65 .

. De 6 a 12 kilómetros: $1.381,84 .

. De 12 a 27 kilómetros: $1.658,21 .

. Más de 27 kilómetros: $1.949,51.

Colectivos en la ciudad de Buenos Aires

Para las líneas bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 3,9%:

Hasta 3 kilómetros: $853,01 .

. De 3 a 6 kilómetros: $948,14 .

. De 6 a 12 kilómetros: $1.020,84 .

. De 12 a 27 kilómetros: $1.093,91.

Subtes porteños

El mismo aumento de los colectivos porteños también alcanzará al servicio de subtes, que comenzará agosto con tarifas del subte a $1684. Mientras que el boleto sin SUBE registrada llega a $2541,10.